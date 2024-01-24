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社會 社會焦點 保障人權

林保署員工人倫林道值勤突吐血！　警消漏夜救人送醫救治

▲▼ 。（圖／消防局提供）

▲林保署蔡姓員工身體不適，搜救人員前往救援。（圖／消防局提供）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣西巒大山重要聯外道路的人倫林道，昨（23）日11名林業保育署員工前往工作，其中1名蔡姓員工突然吐血、全身無力，消防局獲報立即派員救援，但接觸蔡男時已是深夜，考量夜間下撤有危險性，故就地紮營；今天上午救難人員評估蔡男身體狀況許可，便進行護送工作，於中午時返抵登山口，順利將蔡男送醫治療。

消防局指出，昨日下午1時27分接獲林保署報案，稱有11名員工至人倫林道工作，其中1名32歲蔡姓男子工作時突身體不適，有吐血、全身虛弱無力症狀，在其他員工幫忙之下，將他帶到人倫林道停機坪營地待援。

消防局獲報立即派遣信義、玉山分隊，以及義消、警方、林保署水里工作站等8人前往救援。

▲▼ 。（圖／消防局提供）

▲搜救人員護送蔡男下撤。（圖／消防局提供）

搜救人員於昨日下午3時10分於登山口集結，但寒流來襲，山區寒冷且濃霧多雨，道路濕滑難行，搜救行動不易。昨晚8時許，搜救人員終於接觸到蔡男，不過考量連夜下撤恐遇危險，且當時蔡男不適症狀稍有改善，搜救人員決定先就地紮營。

今日一早，搜救人員評估蔡男身體狀況尚可，便護送他緩慢下撤，於中午11時45分返抵登山口，由救護車將他送往竹秀醫院救治。

南投縣政府消防局呼籲，登山前務必做好充足準備，備足糧食及保暖衣物，以免意外的發生。

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