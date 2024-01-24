少年告白遭拒墜樓亡！家屬怒告求償　5人因「一起唱歌」判賠560萬

▲少年告白遭拒墜樓亡，5人因「一起唱歌」遭判賠。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省無錫市4名未成年人和3名成人在KTV唱歌喝酒時，其中1名少年向少女表白被拒，與女方另名追求者共同飲酒、相擁而泣，結果少女卻只為對方擦拭眼淚。事後，少年一時想不開，在家中墜樓身亡，讓家長難以接受，遂將6名共同飲酒人、物業、KTV等告上法庭，索賠人民幣127萬（約新台幣561萬元），法院認為，除1人先行離開無需承擔責任，其餘5人應當承擔責任。

綜合陸媒報導，事發當晚9時許，17歲少年小徐（以下皆為化名）邀約20歲男子劉某、17歲少年小張、17歲少女小盛等人到KTV唱歌喝酒。期間，小盛又叫來一名未成年男子和2名成年男女。在包廂喝酒唱歌期間，小徐對心儀的小盛表白，女方不置可否，他認為小盛不明確拒絕，就是為了給自己留點面子。

隨後，小徐先是獨自喝悶酒，後又與同樣曾向小盛表白遭拒的小張聊天。過程中，2人相互敬酒，講到傷心處一度相擁而泣，並繼續碰杯喝酒。小盛見狀，主動上前用紙巾為小張擦拭眼淚；此舉讓小徐醋意大發，當場摔酒杯發洩心中不滿。為了緩和尷尬氣氛，2名成年男女主動邀請小徐一起玩遊戲、喝酒。

次日淩晨1時許，小徐說要回家，2名成人見他走路有點晃，就跟著一起出門，將其送到電梯門口。其餘人則繼續飲酒作樂至淩晨3時許各自回家。淩晨5時許，小盛出於關心，曾發短信給小徐，但一直未得到回覆。上午10時許，小徐在所住小區墜樓身亡。

公安機關介入調查後，確認上述案情，並排除刑事案件的可能性，且小盛在案發後承認，既不喜歡小徐，也不喜歡小張，與2人僅僅是好朋友關係。不過，小徐父母接受不了未成年兒子去世的打擊，父親一氣之下將小盛等6名共同飲酒人、KTV和小區物業，一起告上法庭，索賠共計127萬元。

法院認為，小徐是群體性活動的組織者，聚會過程中因自身原因大量飲酒，其後回到小區樓棟內墜亡，自身過錯較大，父母未盡到監護責任，應自行承擔80％的主要責任；KTV作為經營場所，應禁止向未成年人銷售酒水，應承擔10％的賠償責任；至於小盛等6人，除1人先行離開無需承擔責任，其餘5人明知小徐已大量飲酒，未盡到照顧義務，致其自行離開而發生意外，均存在一定過錯，應當承擔一定的責任。

社區部分，法院認定相關設施符合驗收標準，且與小徐的死亡沒有因果關係，故物業無需承擔賠償責任。綜上，一審法院核定索賠金額為127萬後，判定KTV應賠償家屬12.7萬元、小盛等5人各自賠償2萬餘元。判決出爐後，小盛等人不服並提出上訴，遭二審法院駁回，維持原判。

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