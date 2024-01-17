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新北高階警異動！測謊權威林故廷任督察長　全國最年輕分局長出線

▲▼ 交接 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼新北市警察局舉行交接儀式，測謊權威林故廷擔任新北督察長   。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北副市長朱惕之今(17)日下午到新北市警察局，代表市長侯友宜主持「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，勉勵新任同仁戮力以赴。其中，新任督察長林故廷建立國內警界測謊系統，堪稱警界測謊首席，也是刑事鑑識領域的專家，而淡水、瑞芳警新任分局長，過去都擔任公關室主任，在新聞媒體方面的表現都相當亮眼。

警察局表示，配合警政署調整全國重要警職作業，此次高階警官異動分別為，主任秘書林新晃調陞高雄市警局副局長、督察長王文澤調陞臺南市警局副局長、警政監陳永昌調陞保安警察第六總隊主任秘書。

新北警察局新任督察長林故廷是警大刑事系56期畢業，為陽明大學生醫光電研究所博士畢業，國內警界測謊系統為其一手建立，堪稱警界測謊首席，亦是刑事鑑識領域的專家，曾任新北市政府警察局鑑識中心主任、汐止分局、中和分局、三重分局等分局長及刑事警察局主任祕書等職務，職務歷練完整豐富。

林故廷在工作表現優異，在故鄉雲林擔任警察局長服務期間，對雲林治安、交通及掃黑付出與努力，獲得佳績，與雲林地檢署、調查局通力合作，破獲大型偽鈔集團，查扣1.2億假鈔，成功攔截避免流入市面，維穩國內貨幣流通。本次回到熟悉的新北市警局擔任督察長職務，掌管警察風紀，對新北市警局是一大加分。

警察局表示，本次異動名單其中有5位分局長高升三線二星，包含原三重分局長張國哲、原新莊分局長周振安、原蘆洲分局長林詮峰、原永和分局長李崇偉均調陞警政署警監督察、原中和分局長陳忠龍調陞本局警政監，部分警界同仁認為，新北市為全國最大直轄市，治安及交通繁重度均高於其他五都，歷練新北市的分局長在警政治安治理的經驗豐富。

科室主管新派任分局長計有3位，包含訓練科科長蕭惠珠調陞臺北市警局內湖分局長、督察室行政股股長徐俊生調陞保安警察大隊長、公關室主任彭正中調陞淡水分局長；另有3名自其他警察機關調入的分局長，分別是原臺南市警局第五分局長陳宇桓接任板橋分局長、原臺北市警局北投分局長沈明義接任金山分局長、原臺北市警局保安警察大隊長陳建龍接任瑞芳分局長。

▲▼ 交接 。（圖／記者戴上容攝）

▲新任瑞芳分局長陳建龍（右1），曾任台北市警局公關室主任。（圖／記者戴上容攝）

其中受到關注的為新任瑞芳分局長陳建龍，曾任臺北市警局公關室主任，警大交通系67期畢業，為全國期別最年輕的分局長，在同期同學之中升官速度最快。另外，新任淡水分局長彭正中，警大行政系61期畢業，原為新北市警局公關室主任，擔任該職務1年10個月多，在議會事務及新聞媒體方面的表現獲得廖訓誠局長高度肯定，該兩位新任分局長，分別歷任雙北市警局公關室主任，未來將全力投入治安、交通，並為即將到來的春節重要節日安全維護工作做好準備。

內部調整部分，總計有12個分局及保安大隊的主官異動，調整幅度不小。三重分局長由原板橋分局長黃南山接任、新莊分局長由原海山分局長王鴻儒接任、海山分局長由原淡水分局長陳保緒接任、中和分局長由原樹林分局長趙家輝接任、樹林分局長由原保安警察大隊長林國民接任、蘆洲分局長由原林口分局長詹志文接任、林口分局長由原金山分局長蔣叔君接任、永和分局長由原瑞芳分局長王耀輝接任，三峽、土城、汐止、新店4個分局長續留任現職。

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