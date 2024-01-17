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親友當人頭...詐232萬助理費「拿來包紅白帖」　前台南議長判刑2年

▲前台南市議長賴美惠被控涉嫌詐領助理費，台南地院檢署判處賴美惠2年徒刑、緩刑4年，服200小時義務勞務、褫奪公權2年。（圖／記者林東良翻攝）

▲前台南市議長賴美惠被控涉嫌詐領助理費，台南地院檢署判處賴美惠2年徒刑、緩刑4年，服200小時義務勞務、褫奪公權2年。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市議會議長賴美惠，被控找人頭當助理，涉嫌向議會不實請領助理費，在第1屆市議員期間詐領232萬5200元，案經台南地檢署以利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴賴等5人，賴美惠坦承犯行、全數繳回詐領財物，台南地院17日判處賴美惠2年徒刑、緩刑4年、判決確定3年內要服200小時義務勞務、褫奪公權2年。

賴美惠曾任台南市第1、2屆市議員，她請陳姓弟媳負責服務處帳務，後壁區公所吳姓約聘人員，協助處理服務處事宜，並找吳女的胞妹及賴美惠胞妹的盧友人充當人頭助理，向台南市議會不實請領助理費。賴美惠從2012年1月到2014年底共詐領助理費、春節慰問金等共232萬5200元，相關款項統一由陳女支配，其中多數款項用以支付服務處紅白帖等社交花費。

檢察官指揮台南市調處偵辦查獲，並在2023年7月12日依貪污治罪條中利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴賴美惠等5人。

台南地院審理後，法官以賴美惠坦承犯行、全數繳回詐領財物，17日宣判，判整美惠2年徒刑、緩刑4年、判決確定3年內要服200小時義務勞務、褫奪公權2年。

66歲的賴美惠是台南市後壁區，曾為中國國民黨籍，2000年總統大選時表態支持陳水扁。選後遭國民黨開除黨籍，後加入民進黨。賴美惠打破台南縣、市議會16屆以來的歷史紀錄，成為台南市首位女性議長，也是民進黨第1位直轄市議會女議長。賴美惠之夫婿為前後壁區區長李本源，夫妻倆在地方努力耕耘，人脈廣、實力雄厚，賴美惠2018年宣布放棄競選連任，交棒給其子李宗翰，李宗翰也當選市議員。

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