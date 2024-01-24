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美國會台灣連線共同主席今訪台　重申對台支持

▲美台。（圖／路透）

▲美台友好。（圖／路透）

文／中央社

美國國會台灣連線共同主席、聯邦眾議員貝拉與狄亞士巴拉特今天訪台，表達對台灣成功舉行民主選舉的支持，也將尋求進一步強化美台經濟與防務關係機會。這是台灣大選後，首批訪台的美國國會議員。

眾院外交委員會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）今天傍晚發出新聞稿表示，他與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）今天聯袂抵達台北；預計將與台灣資深官員與商界領袖會晤。

貝拉表示，此行目的是重申美國在台灣成功舉行民主選舉後，對台灣的支持，表達對民主價值的共同承諾，並探索進一步加強美台之間強勁的經濟與防務關係機會。

英國金融時報（Financial Times）日前引述知情人士報導，台灣大選結束後將有美國聯邦眾議員訪台。

首波美國眾議員訪台後，具影響力的共和黨鷹派議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）也預計前往台灣，中國將緊盯他的這趟訪問。

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）13日在社群媒體X發文祝賀賴清德當選時表示，為了展現美國國會對安全與民主的持續承諾，他將要求眾院相關委員會主席在賴清德5月就職後率代表團訪台。

美國國會議員拜訪台灣的歷史由來已久，這些訪問等同華府以默認方式展現對台灣的支持。因為在美國採取「一個中國」政策下，行政部門只能與台灣保有非官方關係。

報導並指出，除了預期在5月20日總統就職前後還會有美國國會議員代表團訪問台灣，預料在3月或4月也會有美國議員訪台，以紀念台灣關係法45週年。

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