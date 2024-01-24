湖南暴雪逾1萬人受災　水果大市場頂棚「被積雪壓垮」

▲大樹被積雪壓倒連根拔起。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

寒潮近日席捲大陸多地，其中湖南下起特大暴雪，全省23個縣市區超過10公分積雪，目前已造成超過1萬人受災，農作物受災達4800公頃。

據湖南氣象消息 ，22日7時至23日7時，湖南中南部出現大到暴雪，長沙瀏陽、株洲醴陵、茶陵等13個縣市區出現大暴雪，郴州北湖區、株洲荷塘區出現特大暴雪。

另外，湖南全省23個縣市區超過10公分積雪，荷塘區、新化、漣源、婁星區、湘江新區、湘鄉6個縣市區超過20公分，最大為新化29公分。

從多段暴雪影片可見，湖南作為南方省份，但遭遇暴雪後宛如進入冰雪世界，城市覆蓋上厚厚白雪，道路結冰，街道上有鏟雪車在開路，還有民眾在雪天中推故障的轎車。受大雪天影響，高速公路還發生多車連環撞事故。

▲水果大市場頂棚被壓垮。（圖／澎湃新聞）

另外，湖南郴州市北湖區義捷湘南水果大市場，約900平方公尺的鋼架頂棚因積雪過多，22日晚間發生垮塌，所幸人員轉移迅速，市場內100多人成功避險。

據悉，義捷湘南水果大市場是郴州唯一的水果批發市場，經營戶200多戶，水果銷售量每天達500多噸，並遠銷除郴州11個縣市區外的周邊4個省的10多個市州，人流量大。

湖南省低溫雨雪冰凍災害應急指揮部辦公室處長湯喜春介紹，這次全省性暴雪，到目前已造成湖南省1萬多人不同程度受災，農作物受災也有4800公頃。