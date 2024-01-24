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賴清德、馬紹爾新任總統海妮視訊談話　親邀5月來台出席就職典禮

▲▼總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

▲總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統當選人賴清德24日以副總統身份與馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda C. Heine）進行視訊談話。賴清德邀請海妮5月來台參加就職典禮，而海妮也表示，期待5月時與賴清德在台灣會面。

賴清德在談話中恭賀海妮獲推選為馬紹爾群島共和國總統，兩國同樣於今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主、自由與人權的普世價值。

賴清德表示，海妮是台灣的好朋友，我國特別指派外交部田中光次長擔任總統特使，出席海妮總統的就職典禮，展現我國對馬紹爾群島的堅定支持。

賴清德說，他尚未訪問過馬紹爾群島，馬紹爾群島向有「漂浮於太平洋中的珍珠項鍊」美譽，有蔚藍的海洋、璨白的沙灘以及恬靜的環境，宛如人間天堂，期盼未來有機會訪問馬國。

賴清德指出，今年是台馬建交26週年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成，未來將研議更多計畫持續深化兩國合作。

賴清德提到，在因應氣候變遷方面，台馬兩國都是海島國家，深受全球暖化及海平面上升的衝擊，未來，將以兩國已簽署的「氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」為基礎，協助馬國建立有韌性的應變體系，持續共同應對氣候變遷所帶來的挑戰。

賴清德進一步表示，在婦女賦權方面，總統蔡英文與海妮總統共同倡議的「婦女創業小額貸款循環基金」已經在2022年成立，協助馬國婦女創業，實現理想，他也期盼與海妮總統持續在婦女賦權領域合作，共同促進馬國婦女經濟賦權及社會經濟發展。

賴清德強調，馬紹爾群島與台灣同為追求民主、自由、崇尚法治且捍衛人權的國家，他始終相信，這些價值將促使兩國關係更加緊密，期待未來與海妮總統繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。

賴清德也邀請海妮總統在5月訪台，參加他的就職典禮。他說，對臺灣人民來說，海妮總統的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見。

隨後，海妮致詞表示，她要代表馬紹爾群島人民向台灣傳達最溫暖的問候，並恭喜台灣順利完成民主選舉。她說，台灣一直都是亞洲及全世界民主的燈塔，她要再次恭賀賴總統當選人的勝選，並感謝台灣派特使團至馬紹爾群島出席她的就職典禮。

海妮指出，今年是台馬建交26週年，對於兩國正式建交以來，雙邊關係取得的重大進展，她深感自豪。兩國邦誼係植基於共同的南島語族背景，以及民主、自由、公平正義、法治等共享價值之上，雙邊關係堅若磐石，即使在時間考驗或外在壓力之下仍歷久彌堅。

海妮強調，她要重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼，未來也將致力與臺灣及理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與韌性。馬紹爾群島國家雖然小，但非常自豪能在區域及國際場域上為支持中華民國台灣盡一份心力。

海妮說，馬紹爾群島非常感謝中華民國台灣政府透過合作計畫提供的支持及協助，包括在教育、衛生醫療、基礎建設、農漁業、能源、氣候變遷、女性賦權等方面。她強調，台灣的善意及友誼對馬紹爾人民的生計及福祉具有重大貢獻，台灣是真的可以幫忙（Truly Taiwan Can Help）。

最後，海妮再次恭賀賴清德及台灣政府與人民。她也感謝賴總統當選人邀請她參加5月的就職典禮，期待未來持續透過合作計畫深化雙邊關係，並期盼5月時與賴清德在台灣會面。

▼總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

▲▼總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

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