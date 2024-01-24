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「卓學慈愛」獻愛心　捐贈屏東消防「防割手套+3M防毒面罩」

▲「卓學慈愛」捐贈屏東消防防割手套及3M防毒面罩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「卓學慈愛」捐贈屏東消防防割手套及3M防毒面罩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「卓學慈愛」長期積極參與社會公益，將大愛精神化為實際行動，於23日在屏東縣政府消防局潮州分隊捐贈一批「救助防割手套」及「3M防毒面罩」供消防局第二大隊使用，避免消防員災害搶救時，造成割傷、穿刺傷或呼吸系統損傷，提昇消防員個人安全防護裝備，也希望藉此善舉拋磚引玉，期望能夠為屏東救災工作盡一份微薄之力。

▲「卓學慈愛」捐贈屏東消防防割手套及3M防毒面罩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「卓學慈愛」表示，消防人員在執行各項救災任務時，因災害現場危害因子多，去(112)年明揚大火造成消防員重大傷亡，為避免消防員災害搶救過程中，造成割傷、穿刺傷及呼吸系統損傷，於是興起捐贈「救助防割手套」及「3M防毒面罩」想法。

這次救助防割手套採用鮮綠、螢光黃、黑等顏色，辨識度高，採用最佳人體工程學而設計，手套外層採用彈性纖維，具強力而柔軟的衝擊保護，內層採用具有透氣性、防水、防割性等性能；3M防毒面具則可針對各種氣體、蒸氣、空氣生物微粒等，提供優異的過濾防護效果，期望能為消防隊員提供更全面、有效防護，使其能夠更安心地執行各項任務。

消防局第二大隊長林國偉表示，面對各種突發災害，消防人員永遠站在第一線守護民眾人身和財產安全，政府每年都編列預算持續汰舊換新裝備，在預算有限下，僅能逐年逐步汰換，但愛心永遠不嫌多，感謝「卓學慈愛」捐贈本次個人安全防護裝備，將有助於提升消防同仁在前線救人的量能，使得救災工作如虎添翼，給予民眾更好服務。

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