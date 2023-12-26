「ZOO LALA美術客」大小朋友參訪潮州消防隊　滿滿收穫

▲「ZOO LALA美術客」參訪潮州消防隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓國小學生具備消防觀念，「ZOO LALA美術客」日前日帶領大小朋友60人參訪屏東縣政府消防局潮州消防隊，親自體驗消防隊及認識各項防火防災觀念，希望從小紮根消防觀念，培養防災急救的種子，並對消防工作與使命有更深一層的認識。



潮州消防分隊表示，每個人難以預料身旁何時出現危機，因此，從小培養防災和急救能力就變得至關重要，「ZOO LALA美術客」因此安排這次參訪活動。

消防分隊在這次活動中設計「防火知識講授」、「心技戰將」、「煙霧瀰漫」、「橫渡體驗」、「射水體驗」，將森羅萬象的消防知識用淺顯易懂的方式，讓大小朋友體驗。

活動最後還讓小朋友們還親手繪製卡片，感謝消防人員無私的奉獻與付出，並表示很開心能參訪消防隊，得到很多消防知識及學習到急救方法，收穫很多，希望以後能藉此幫助更多人。

屏東縣政府消防局第2大隊長林國偉表示，隨著時代的進步，讓民眾體會到消防安全知識深植於全民身旁，日新月異的防災知識亦須落實於人民身上，同時加深對消防工作的認識，達到「全民消防」目標，共同打造「安居樂業希望城市」阿猴城。