大專籃球UBA女一級第三階段公開賽　美和科大登場

▲美和科技大學籃球場 。（圖／美和科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

中華民國大專校院112學年度籃球運動聯賽第三階段公開女生組第一級，21日至24日在美和科技大學舉行；這是UBA第一次在南台灣開賽，共進行24場典事，不僅見證美和科大女子籃球隊的光榮戰績，更是南台灣籃壇的盛事，場場精采。

為提升南台灣籃球風氣，美和科技大學女子籃球隊甫成立就搶下UBA女一級的佳績，去年更以第七名的佳績坐收，成為籃壇一顆耀眼的新星，也一舉讓美和科大成為南台灣女子籃球的「夢工廠」。

這次透過該校校長王建臺的爭取，終於獲得教育部體育署補助新臺幣860萬元，斥資打造一座具備國際級比賽規格的籃球場館，並獲得UBA青睞，首次將比賽移師屏東舉行，該座場館除比賽用途外，並將擔負起籃球創生基地的重責大任，強化各項賽事籌備與人才培育，為南台灣籃壇注入一股彭湃活力。

美和向來以棒球運動聞名體壇，這次在董事會及師長全力支持下成立美和女子籃球隊，初試啼聲就一鳴驚人，成軍第一年就擊敗前一年仍在公開組一級奮戰的國立臺北商業大學，拿下 UBA全國大專籃球聯賽女子組公開二級的冠軍，並於 111學年度起以後起新秀之姿挑戰以北部為主的傳統女籃強隊，獲得女一級第七名的佳績，可說是推動籃球南北平衡的重要關鍵球隊之一。這次比賽，可望再今佳績。

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