快訊／16：00全台警報大響！　災防告警測試





▲三大電信業者災防告警測試來了！（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

如果你的手機今天突然大響、接收到國家級警報的話，千萬不要擔心，並不是真的發生什麼事情，而只是中華電信、遠傳電信、台灣大哥大三家電信業者在共同測試災防告警訊息系統而已。

根據台灣大哥大公告指出，為響應我國政府政策，確保災防系統通知更健全，並提升全民防災意識，1月24日(三)下午四點，將於全台發送「災防通報中英文訊息測試」，用戶收到訊息，手機將發出特殊的警告聲響與振動，屆時請勿驚慌。

除此之外，台灣大哥大方面也表示，為持續完善「災防告警細胞廣播訊息系統」，今年將不定期針對全台或分區域，實施災防通報訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統，針對特定區域民眾發佈告警訊息，讓民眾即早掌握災害資訊，即時採取應變措施。

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遠傳電信也在相關的公告中表示，這次的全區災防告警訊息測試，只要是透過「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，於發佈站台電波涵蓋範圍內之用戶可能會收到災防告警訊息。並發出警告聲響，測試期間不會影響客戶服務使用。

「警訊通知」頻道於多數手機中預設值為接收，可設定取消，收到時手機會發出特殊的警告聲響與振動，用以通知大眾災防的重要訊息，請收到測試訊息之客戶無需緊張。該預設關閉之「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作說明可參閱影片說明，或可洽各品牌手機業者客服專線詢問。

中華電信也在鄉公公告中表示，這次的測試地區包含全台含離島地區，期間將不會影響客戶服務使用，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。而詳細能接收到災防告警訊號之3G、4G、5G手機需係具廣播訊息接收功能者。詳細適用之手機請至通傳會「災防告警服務專區」查詢。

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