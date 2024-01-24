快訊／汪小菲被起訴！涉外洩大S個資挨告　曾2度出庭為自己辯白

▲大S控告汪小菲洩漏個資案偵查終結。（資料照／翻攝自汪小菲微博）

記者劉昌松／台北報導

藝人大S(徐熙媛)與前夫汪小菲為了離婚協議費用，以及大S再婚等事情，2年多前隔空交火，汪小菲為了自清曾在微博公開2人離婚協議書，卻未隱匿大S的個人帳號、住家地址等私人資料，大S控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署24日偵結起訴汪小菲。

大S和大陸餐飲名人汪小菲在2011年結婚，2021年離婚後，汪小菲和母親張蘭時常在微博攻擊大S，雙方為了房貸等金錢問題鬧得不可開交，大S先秀出自己帳戶明細，稱台北的房子是她自己買的。

汪小菲為了反駁，在2022年12月3日po出兩人的離婚協議書，以及信用卡帳單，表示當初協議時，他有聲明及保證「承擔台灣台北市信義區房地之債務」，以及離婚後支出，結果汪小菲公布的文件中，包括大S的住址、銀行帳戶等個人資料全部都沒有隱匿打馬，大S憤而委請律師蒐證，控告汪小菲涉嫌違反《個資法》。

為了調查這起婚後財務糾紛延伸的個資案，檢察官先後在2023年5月、8月間傳喚汪小菲到案說明，大S則由律師代表出庭，先前汪小菲現身北檢被媒體記者發現時，未多說明，只是對著鏡頭搖搖手說：「一點家裡事」。