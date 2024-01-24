大S離婚協議曝光！汪小菲2年已付4511萬　「搬走4幅畫」挨告

▲大S(左)與具俊曄(右)結婚後，希望收回豪宅獨立房間不再給前夫汪小菲使用。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人大S(徐熙媛)前段婚姻結束後，前夫汪小菲和汪母張蘭多次以微博隔空喊話，始終保持低調的大S在傳出與韓籍藝人具俊曄交往、再婚後，雙方對峙白熱化，除了汪小菲公開2人離婚調解筆錄，涉嫌洩漏大S個資遭檢察官起訴外，汪小菲另外曾從2人過去共同住處搬走4福高價畫作，也被大S控告是為了避免撫養金債務的毀損債權行為，但台北地檢署24日以無犯意等理由處分不起訴。

根據檢察官調查，汪小菲和大S於2021年11月12日，在台北地院作成調解筆錄，汪小菲到2038年3月為止，每3個月要支付300萬元的撫養費給大S，也就是每個月扶養費100萬元。

後來大S認為汪小菲沒有依照協議付錢，還找司機到2人先前在信義區住處，把4幅高價值畫作藝術品搬到S Hotel酒店內，委由他人協助隱匿財產，導致大S向法院聲請強制執行後，找不到這批畫作查封，因此控告汪小菲涉嫌損害債權。

▲汪小菲(左)得知大S再婚具俊曄後，請人搬走豪宅內高價畫作，被控損害債權不起訴。（資料照／記者劉昌松攝、翻攝自tvN）

汪小菲解釋，這些畫不屬於婚內財產，一開始會從香港寄到信義區豪宅，是為了避免被偷走，因大S宣布再婚前一周，要求他再簽訂離婚協議的補充協議，他不能再踏進豪宅，簽完一周後，汪小菲從媒體得知，大S宣布再婚，因此請司機去幫忙拿些部分東西，汪小菲強調，這4幅畫作本來就不是協議內容，目前存放在私人倉庫中。

檢察官認為，大S也知道汪小菲管理財產的方式就是購買高額藝術品，大S也能透過共同司機得知畫作下落，且能確定畫作還在國內，客觀上無法確認汪小菲有處分或隱匿畫作的犯行。此外，從汪小菲與司機的對話內容顯示，汪小菲主要是請司機協助，把私人物品寄回北京，畫作則不用寄回，顯然主觀上也沒有犯意。

此外，在原本的離婚協議中，大S在信義區豪宅要保留獨立房間，讓汪小菲來台探視子女時使用，後來大S決定不再提供汪小菲獨立房間，汪小菲得知是因為大S再婚，就司機幫忙搬走個人物品及貴重財產，是對個人財產所有權的正當行使。

檢察官調查，汪小菲的S Hotel酒店公司資本額3億元，汪小菲從簽訂離婚協議起，到2023年8月為止，已經支付大S約4511萬餘元，後來大S聲請法院強制執行金額2717餘萬元，法官執行2217餘萬元，相較之下，汪小菲現有財力充裕，即使處分4幅畫作，也不會影響到大S握有的債權，難認汪小菲友要毀損大S債權的犯意，因此處分不起訴。