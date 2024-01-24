美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

▲根據分析報告，美中關係前景不樂觀。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美媒日前引述25名專家對美中關係的前景預估，在預估中的所有情境下，結論都是「黯淡嚴峻」的。主要有4種情境，包括全面戰爭、兩國支配各自陣營、兩國拒絕繼續合作、兩國定期溝通但經濟上逐漸脫鉤，但結果都不樂觀。

《商業內幕》報導，非營利基金會「PAX sapiens」集結美國前總統歐巴馬到川普任內高官、解放軍退役研究人員以及兩國學者共25位專家，針對美國關係前景進行預估。總結在2035年可能發生的4種情境。

一、因台海爆發的全面戰爭

若發生戰爭，報告認為引爆點將會是2030年上半的台灣，可能的劇本是美國國會要求禁止中國留學生赴美、台灣宣布獨立、解放軍包圍台灣，以及五角大廈宣布將協防台灣。還有另一個情境，是美國科學家可能在中國發現一種神祕的禽流感，中國則以「違反法律」為由拘捕5名美國人。

基金會副會長謝爾（Conor Seyle）指出，並非加劇緊張的單一事件，或失控的單一危機會導致美中開戰，而是愈來愈多危機重挫雙方信任，都不再認為能仰賴外交解決，隨著信任瓦解，美中海軍軍艦可能有更多的衝突，就可能引爆雙方展開全面戰爭，不過此預估並未把核戰爭納入結果之中。

二、零和賽局

美中貿易總額可能在2020年代末降至有史以來的新低，同時AI、量子電腦以及其他高端科技處於高度競爭的狀態。

美中互相對彼此設下更多貿易管制手段，歐洲以及印太的美國盟友可能會與華盛頓站在同一陣營，而金磚四國包括巴西、俄羅斯、印度、中國，以及沙烏地阿拉伯，則可能發展他們自己的科技。

三、衝突未爆發，危機接踵而來

這個情境是到2035年以前美中都沒有爆發衝突，但彼此溝通與合作狀況卻不斷惡化。專家估計在滿足2個先決條件下，將會進入此一情境，中國鞏固其為全球貿易強權的角色，足以加強與歐洲之間的經濟聯繫，將使美國降低訪台規模，並且減少對台灣的積極支持。

四、美中經濟脫鉤，轉向自力更生

美中經濟將緩慢且經過精心算計地脫鉤，以避免誤判彼此或發生衝突。根據這個時間線，代表後1980年代以降的美中主要雙邊關係模式已經破裂。

美中將會開始強調自力更生，尤其是在對彼此脫鉤的情況下繼續促進國內的經濟成長，而兩大強權的對抗態勢之下，受惠最多的實際上可能會是中低收入的拉丁美洲國家、非洲以及東南亞國家，這些地區的低廉人力和原料都是雙方所覬覦的。

在這個情境下，雖然美中往來大幅減少，但至少維持正常的官方溝通管道，並且避免因為小型危機引發全面衝突。也因此台灣會避免宣布獨立，美國也會繼續秉持「一中原則」；不放棄「一中政策」的中國則會開始思考，一旦宰制了全球貿易，台灣是否終於會選擇放棄自主性，主動尋求統一。

報告指出，即便有選擇性接觸的希望，脆弱的美中關係仍可能受到各自國內政治動盪，使得關係快速惡化，衝突局勢危險升級。