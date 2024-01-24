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川普選定了！　新罕布夏州初選民調54％：41％輾壓對手海利

▲美前總統川普在新罕布夏州競選。（圖／達志影像／美聯社）

▲美前總統川普在新罕布夏州競選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新罕布夏州23日舉行共和黨黨內初選，最新民調顯示，川普以超過5成的支持率擴大對海利的領先幅度，尤其佛州州長宣布退選並支持川普後，川普贏得共和黨初選、代表競選總統的機率已經大幅提升。這也代表撂話「川普選、我就選」的拜登將非選不可。

綜合外電報導，隨著先前被評為最有可能取代川普的佛州州長迪尚特宣布退選，並且為川普背書提供支持，不僅壯大川普的票源與聲勢，更帶動川普概念股於22日當天狂漲88％創下19個月新高，而共和黨內能與川普繼續競爭的，只剩下美國前駐聯合國大使的海利。

新罕布夏州最新民調顯示，在沒有迪尚特的情況下，川普對上海利的支持率為54％比41％。

▲海利是川普任內美國駐聯合國大使。（（圖／路透）

▲海利是川普任內美國駐聯合國大使。（圖／路透）

海利在新罕布夏州民調出爐以前向支持她的選民保證，就算在該州民調落後給川普，她也不會放棄，「會繼續拚初選」。然而同為共和黨，又面臨龐大的川普支持者，海利必須在與川普保持距離吸引反川選民的同時，還不能推開川普的支持者，使得她只能維持較為中性溫和的形象，缺點就是難以在選民間製造亮眼的記憶點，這點對比川普辛辣、具娛樂性質的言論，讓她更顯得受到壓制。

川普在初選中脫穎而出的態勢基本上十拿九穩，即將角逐2024的美國總統大選，這也代表現任總統拜登必須競選連任。拜登去年12月說過，「只要他（川普）參選，我就會參選。」

▲海利與川普角逐共和黨總統初選。（圖／路透）

▲海利與川普角逐共和黨總統初選。（圖／路透）

拜登競選之路恐怕不只川普，根據華府資深記者史裴林在新書中的爆料，拜登與副總統賀錦麗的關係已經愈來愈冷淡，拜登夫婦都開始受不了賀錦麗，認為她想接班根本不夠格，因為她缺乏團隊精神，還經常與拜登夫婦唱反調。書中更指出，拜登會角逐連任的真正原因，其實是想擋在賀錦麗面前，不讓她成為民主黨接班人競選總統。

最新全國民調顯示，若川普出馬，拜登將會落後，但不只拜登愈來愈不受選民青睞，賀錦麗也沒有抓住選民的心，支持度僅在4成以下，比拜登還要低，理由是交由她處理的任務包括邊境移民問題在內，沒有一個成功解決。

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