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基隆瑪陵國小通學步道啟用　謝國樑：打造「以人為本」步行城市

▲基隆瑪陵國小通學步道今啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆瑪陵國小通學步道7日上午正式啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為維護學童通學安全，基隆市政府斥資272萬元經費，改善七堵區瑪陵國小旁通學步道，市長謝國樑及多位議員今（7日）上午共同出席竣工啟用儀式，並牽著小朋友走過嶄新又安全的通學步道，未來在工務處及教育處攜手合作之下，預計投入9700萬元改善全市12校通學步道，逐步打造「以人為本」的步行城市。

今天上午通學步道啟用儀式，在瑪陵國小學生的打擊樂演奏中揭開序幕，瑪陵國小校長董蕙萍以及在地里長、居民均到場共襄盛舉，大家都異口同聲地表示，學校旁邊的通學步道年久失修，路面老舊崎嶇、鋪面破損又欠缺人行道，學童行人行走時險象環生，如今通學步道完工，相當感謝市府團隊在謝市長的率領之下爭取經費進行改善，瑪陵國小學生特別送上手製卡片給謝市長及陳處長，表達感謝之意。

▲基隆瑪陵國小通學步道今啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑與瑪陵國小學生攜手體驗甫完工的通學步道。

謝國樑指出，瑪陵國小旁通學步道原即破舊不堪，造成學童與居民行走不便，今日很高興能促成這項改善工程，他也肯定工務處長陳耀川做事「快狠準」，運用有限的經費完成這項工程，期許未來所有道路皆能比照辦理。路平是城市的基本要求，但基隆有許多地形與天候等外在因素，期許陳處長率領工務處團隊克服這些限制，讓基隆市的道路更加平整。

工務處長陳耀川指出，本工程計畫經費約272萬元，工程範圍自瑪陵國小側門口至學校後門，全長約113公尺，新設通學步道34公尺、道路鋪面改善517平方公尺；另因道路右側鄰近瑪陵溪處，因此一併新設欄杆扶手。因既有道路路側為水利用地，經在地民意代表多次溝通，農田水利會同意將既有圍籬往內退縮約1.2公尺，提供土地建置實體分隔人行道，使學童有更安全的通行空間，避免人車爭道情形。

▲基隆瑪陵國小通學步道今啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑪陵國小學生致市長謝國樑（右1）與工務處長陳耀川（左1）感謝賀卡。

陳耀川表示，瑪陵國小通學步道為本市通學步道改善計畫第1案，明年度由工務處及教育處共同合作規劃全市12校通學步道改善計畫，所需經費共約9700萬元，盤點校園周邊交通環境進行改善，期許以學校步道為社區核心點，透過校際間步道點與點之間的串聯，逐步打造「以人為本」的步行城市。

除通學步道外，工務處亦積極續向內政部爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，目前獲同意核定道路改善計畫計有過港路、源遠路、光明路、南榮路及麥金路等，現正進行工程招標，將於明年農曆年後陸續施工。

▲基隆瑪陵國小通學步道今啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

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