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第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫「恐跌破5℃」　轉晴回溫時間曝

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流持續發威，全台迎來今年入冬後最冷時刻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／台北報導

今天(23日)寒流持續影響，各地天氣非常寒冷，白天北台灣1000公尺左右山區、中南部及花東地區2000公尺以上高山甚至有降雪情況。氣象粉專提醒，第2波嚴寒低溫今（23日）夜晚至明（24日）清晨來臨，各地普遍在7至9度，西部平原空曠及內陸近山區將下探至5到6度，若條件好還可能更低，一直到白天氣溫才會逐漸回升。

「台灣颱風論壇」臉書表示，這波寒流續航力十足，今天夜晚至明天清晨「第2波嚴寒低溫來臨」，低溫狀況跟今天清晨差不多，各地普遍在7到9度，西部平原空曠、內陸近山區將下探5至6度，如果條件再好一點，還可能再低1度。

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台灣颱風論壇預估，明天白天乾空氣開始控制，西部放晴，北部及東部轉為多雲為主，氣溫將逐漸回升，至於回升幅度則視雲量多寡而定。

▲台灣颱風論壇提醒，第2波嚴寒低溫將在今夜報到。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲台灣颱風論壇提醒，第2波嚴寒低溫將在今夜報到。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署也提醒，今晚至明日寒流持續影響，入夜溫度再下降，台灣各地低溫在10度以下；其中中部以北、宜花地區低溫約7至8度，近山區及空曠地區約5至6度左右，明天白天北部及宜花地區高溫仍偏低約10至12度，其他地區高溫稍回升至16至20度，連日低溫請大家務必做好保暖工作。

降雨方面，今天入夜隨著華南水氣離開，桃園以南的降雨或高山降雪將逐漸趨緩，在迎風面大台北地區及東半部地區降雨仍持續，外出請攜帶雨具備用。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

到了周四（25日）輻射冷卻影響，清晨各地寒冷，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至14度；白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度；周五、周六（26日、27日）各地清晨仍偏冷，特別在西半部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度上的變化。

降雨方面，周四至周六環境轉偏東風，在迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨的機率，且中層有零星水氣，大台北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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