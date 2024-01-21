日本全家賣起衣服！爆款運動衫「跑5間店才搶到」　狂讚高CP值

▲日本全家便利商店與設計師合作，推出運動衫與長短褲。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本超商業者「全家便利商店」針對各種商品推陳出新，吸引許多消費者的目光，繼先前和當地服裝品牌推出印有全家條紋的厚底中筒襪，此次更結合知名設計師共同開發長袖運動衫、長褲等單品，推出後意外在社群媒體上獲得一致好評，網友們稱讚衣服用料、設計兼具，甚至還有店家銷售一空。

根據日媒《なとらぼ》，日本全家便利商店與知名時尚設計師落合宏理合作，共同開發衣料品牌Convenience Wear，其品牌理念為「良好的用料、良好的技術、良好的設計」，曾先後推出襪子、毛巾、T恤，去年襪子的累計販賣數更突破1500萬雙，也因此雙方從去年12月更順勢推出隸屬於該品牌商品的長袖運動衫、長褲。

去年12月推出的運動衫相關商品，包括2990日圓的運動衫（約新台幣618元）、3990日圓的連帽運動衫（約新台幣826元），以及2990日圓的長褲，商品不僅使用美國棉，更強調毛球的機率降低、觸感良好，且能讓消費者穿上後感到更加貼身，在社群媒體上意外獲得好評。

日本全家便利商店推出運動衫後，社群網路一致給予高度評價，網友們認為該套產品穿起來相當合身，且其受到歡迎的程度，甚至還有其他網友強調「跑了5間門市都不見得買得到」。

就連日本全家也透露，對於運動衫在網路社群上獲得廣大迴響是「意料之外」。日本全家受訪時表示，雖然現階段暫時沒有補貨的計畫，但未來仍會致力於推出和超商形象相搭的產品。