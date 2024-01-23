「打詐國家隊」竟是銀行搶匪？! 　原來是里港分局防搶演練

▲里港警分局金融機構防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節將至，為強化金融機構安全，防制重大刑案發生，里港警分局於22日在轄內里港農會執行「金融機構防搶演練」，強化員警及行員應變作為，提昇整體偵防犯罪能力。

演練過程，有2名歹徒以「打詐國家隊」的名號謊騙里港農會行員，聲稱要持現金拍照宣導，趁行員不注意時竟大喊「我們是國家搶劫隊，現在要搶劫」並順勢搶奪行員手上之現金。

在旁機警行員伺機按下自動報警系統，線上優勢警力獲報後迅速馳抵現場，2名歹徒見狀後，並威脅對人質開槍以求逃離，現場員警為確保民眾安全，以安撫歹徒情緒並緩慢靠近歹徒，趁歹徒上車準備逃離時，迅速將其中1名犯嫌逮捕壓制，並以無線電請求加派支援警力追緝逃逸的犯嫌，里港警分局員警展現平常訓練成果，在歹徒逃逸後即刻展開攔截圍捕，於各攔截圍捕點佈下天羅地網，最後歹徒知道已無路可逃，放棄抵抗投降。逼真的演練吸引大批民眾駐足圍觀。



分局長何明祥表示，歲末年終，年關將近，各金融機構金流量大，特提前規劃防搶演練，避免不肖之徒以各種名義欺騙民眾並保護金融機構民眾生命財產安全，也溫馨提醒民眾，民眾在存、提領大額現金時，可先與各派出所聯絡，由警方派員提供安全維護；另民眾於過年期間遇有舉家外出旅遊或婚喪喜慶時，亦可向轄區派出所申請加強住宅巡邏服務。