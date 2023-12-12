全國首創！北市刑大與永豐銀合作　犯罪帳戶有「活動」秒通報

▲北市刑大首創結合銀行，在犯罪預警帳戶有活動時，可以即時告知警方調閱監視器畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國詐騙手法不斷更新，北市刑大為了加速查緝詐騙嫌疑人到案，首度與永豐銀行簽訂合作意向書，主要係北市警方如果有單位需要偵辦刑案，將指定的預警帳戶提供給銀行，銀行只要發現帳戶有活動情況，第一時間通知警方，警方即刻派人調閱監視器，以提升追查犯罪嫌疑人的效率，並阻止詐騙集團。

北市刑大經濟組指出，全國犯罪手法態樣繁多，其中很多犯罪行為都需要透過銀行端，不管是洗錢、詐欺甚至組織犯罪的不法所得，幾乎都需要透過銀行使用帳戶負責轉帳、洗錢，有鑑於此，北市刑大希望銀行能夠在被警方掌握犯罪事證的帳戶有「活動」，立刻通知警方第一時間前往調閱監視器。

警方表示，以詐騙集團為例，成員主要透過網路、手機等工具進行聯繫被害人，將人、據點移往境外進行犯罪，減少面交車手被警方埋伏逮捕的風險，也增加了警方追查的困難度，但是卻必須透過銀行帳戶進行轉帳，所以才會首度與永豐銀行簽訂「合作意向書」，成員全國首創所簽下的第一個銀行。

只要警方蒐證後，鎖定犯罪嫌疑人所使用的帳戶，便會發公文告知永豐銀行，永豐銀行透過總行告知各分行注意預警，將來預警帳戶有任何活動，就會立刻通知警方到場，並且調閱相關監視器畫面，第一時間掌握任何使用預警帳戶的嫌疑人，並加速逮捕嫌犯的效率。

警方指出，警方與銀行端往往都是進行被害人相關防護行為，舉凡關懷提問、攔阻詐騙等，但現在與永豐銀行簽訂的合作內容，主要針對警方掌握犯罪者的帳戶，只要有活動就由銀行端通知北市刑大，並立刻派人前往掌握相關情資。

北市刑大為了有效建構有效查緝詐欺犯罪機制，11日與永豐銀行共同簽訂打詐合作意向書，藉由縮短調閱資料時間，提供精準犯罪資訊，有效提升辦案效率，守護市民財產安全。