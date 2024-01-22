重中之重！賴清德黨務人事佈局＋1　傳張志豪將接掌組織部

▲張志豪擔任新聞部主任的表現深受肯定，如今將有機會轉赴組織部歷練。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉落幕，民進黨主席賴清德積極攬才，近期將微調中央黨部人事，盼在選後為黨中央注入新血。據悉，高層除有意延攬擁有全國高聲量的立委候選人吳崢強化社會溝通，擔任新聞部主任；不分區立委候選人王義川進入政策會，與國會對接；擁有地方歷練經驗、原任新聞部主任的「工具人」張志豪，將有機會接掌組織部，也是此次人事佈局一大重點。

張志豪今年42歲，出身自民進黨「幕僚世代」，退伍後就進入民進黨文宣部，從基層黨工做起，後來擔任準副總統蕭美琴國會助理，在蕭2010年銜命至艱困選區花蓮縣參與立委補選時，張志豪也跟著老闆回到出生地花蓮「拓點」；2018年新北市議員選戰，張志豪首度參選便成功當選，但2022年連任失利，隨後再被延攬進入中央黨部。

黨內人士指出，張志豪在今年總統立委選戰，身兼民進黨新聞部主任和發言人職務，展現戰力，如今將有機會接掌組織部，是賴清德黨務人事佈局一大重點。實際上，過去同樣擁有民進黨文宣部（新聞部）與組織部「雙棲」經歷的黨政人士並不多，最為人熟知的是現任行政院副院長鄭文燦、立委鄭運鵬兩人，都歷練過組織部、文宣部主任等黨職。

值得注意的是，相較新聞部主要職掌在於對外發言、輿情回應等工作內容，組織部肩負的任務將更關鍵且繁重，必須「文武雙全」，除了涉及全國組織操盤，今年5月即將登場的黨職選舉，攸關未來兩年黨中央權力核心組成，同被視為重中之重。

另據指出，賴清德有意邀請吳崢擔任新聞部主任一職，借重他的空戰能量，強化社會溝通；至於同樣在人才佈局名單上的王義川，將有機會進入政策會，除了可發揮他過去長期耕耘智庫的經驗，也能透過他對接民進黨立法院黨團，發揮雙重戰力。