俄燃料碼頭起火狂燒！　克里姆林宮控烏克蘭：殘暴襲擊民用設施

▲俄羅斯最大液化天然氣出口商諾瓦泰克公司（Novatek）在波羅的海燃料碼頭發生火災。（圖／路透）

文／中央社莫斯科22日綜合外電報導

俄烏戰爭延燒，克里姆林宮今天指責烏克蘭週末期間攻擊俄羅斯，造成位於波羅的海（Baltic Sea）港口烏斯盧加的一座燃料碼頭起火。

法新社報導，昨天上午陷入火海的這座設施，屬於俄羅斯最大液化天然氣出口商諾瓦泰克公司（Novatek）。所在地烏斯盧加（Ust-Luga）位於俄國西部，鄰近與愛沙尼亞交界處，距離烏克蘭超過850公里。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問及這起事件時告訴媒體記者：「基輔政權持續展現其殘暴的一面，他們襲擊民用設施、民眾。」

這顯然是烏克蘭針對俄羅斯能源設施發動一系列攻擊的最新一起行動。基輔上週承認是另2起攻擊事件的主謀，其中一起同樣位在烏斯盧加所處的列寧格勒州（Leningrad）。

俄羅斯與烏克蘭目前都在利用滿載爆裂物的無人機來嘗試攻擊前線後方距離遙遠的目標，雙方軍隊也經常宣稱在自家領土上空擊落敵方裝置。

培斯科夫在新聞簡報會上表示：「（俄羅斯）國防部及防空資源持續採取一切必要措施，來避免這類攻擊的影響。」

根據俄羅斯地方當局說法，這起事件並未造成任何人受傷，所有工作人員也都已疏散。

路透社報導，分析家今天指出，由於這起疑似無人機攻擊事件可能造成銷往亞洲的石腦油（輕油）供應中斷，諾瓦泰克很可能在數週內恢復其在烏斯盧加加工區及在波羅的海燃料碼頭的大規模運作。

石腦油是製造石化產品所需，這類產品最後成為塑膠和聚酯纖維。俄烏戰爭開打後，歐洲聯盟（EU）為了減少莫斯科能投入戰爭的財源，去年2月對俄羅斯石油產品實施禁運，此後一年來俄國出口至亞洲的石腦油量創新高。

能源諮詢公司FGE的液化天然氣部門全球主任艾希拉夫（Armaan Ashraf）表示：「諾瓦泰克出口不少輕石腦油及重石腦油，各約200萬公噸...其中許多最後運至新加坡海峽、台灣及中國。」