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iOS 17.3來了！6大更新出爐　防護更升級

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者廖婕妤／台北報導

時隔34天，蘋果正式發布iOS 17.3，此次總共帶來6大新功能，其中最重要的是加入iPhone遭竊裝置防護，利用Face ID或Touch ID進一步防護用戶手機裡的關鍵資料，即使裝置被偷走、且小偷知道手機密碼，也無法存取或更改手機裡的關鍵資料。

1、遭竊裝置防護
●「遭竊裝置防護」要求使用 Face ID 或 Touch ID，並且不能使用密碼做為後備來執行某些動作，藉此提升 iPhone 和 Apple ID 的安全性。

●「安全性延遲」要求使用 Face ID 或 Touch ID、1小時等待期，接著再進行一次成功的生物特徵認證，然後才能執行如更改裝置密碼或 Apple ID 密碼等敏感操作。

2、鎖定畫面
● 全新「團結」背景圖片紀念黑人歷史和文化，慶祝黑人歷史月。

3、音樂
● 在播放列表上合作能讓你邀請朋友加入你的播放列表，並讓所有人可以加入、重新排列和移除歌曲。
● 可在合作播放列表的任何曲目中加入表情符號反應。

4、AppleCare和保修

可顯示使用Apple ID登錄的所有設備的保修範圍

5、漏洞修復
蘋果公司還敦促用戶儘快更新至 iOS 17.3 正式版更新，新版本修復了 15 個高危安全漏洞，許多漏洞可能導致用戶數據被第三方應用程式訪問。

6、其他更新
● AirPlay 飯店支援可讓你在部分飯店中將內容連續播送到房間的電視上。
● 「設定」中的「AppleCare 與保固」會顯示以你 Apple ID 登入的所有裝置的保固範圍。
● 車禍偵測最佳化（所有 iPhone 14 和 iPhone 15 機型）。

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