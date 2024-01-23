她住旅館驚見「廁所玻璃炸裂」　員工神操作狂按門鈴、逼簽切結書

▲她住宿旅館開門「廁所玻璃炸裂」，業者不但不關心，還在凌晨狂按門鈴、逼簽切結書。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他的家人到台中旅遊，深夜入住當地某間旅館，不料剛進入房間，就發現浴室的玻璃門破裂，不料業者知情後第一時間非但不關心客人安危，後續還在凌晨狂按門鈴、要求簽切結書，甚至報警要求鑑定玻璃破裂是否有人為因素，讓他們非常傻眼，明明是旅館自己有問題，卻把客人當成犯人。

原PO在臉書「爆料公社二社」表示，他的老婆日前帶著2個孩子跟岳母一起到台中旅遊，並於20日晚間入住台中某一間旅館2天，不料第1天才開門進入房間，就發現浴室的玻璃門碎裂成蜘蛛網狀，錄影存證後立刻通知旅館人員處理，旅館人員立刻替他們更換了新的房間。

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然而讓他無法接受的是，旅館人員第一時間不但沒有關心客人安危，還無理要求老婆必須同意簽切結書，如果調查是人為因素造成，旅客必須負擔民事賠償責任，不僅如此，旅館人員隔天凌晨1點還狂按門鈴，只為了拿切結書讓老婆簽名，就在凌晨睡眠時間重驚擾家人休息。

▲原PO表示，旅館人員第一時間不但沒有關心客人安危，還無理要求老婆他們簽下切結書。（圖／翻攝自爆料公社二社）

離譜的是業者後來還報警處理，要求鑑定玻璃破裂是否為人為因素，警方到場後表示無法協助鑑定，旅館主管才倖倖然說「由於玻璃破裂無法判定肇責，勉強同意自行吸收玻璃修復費用，同時免收住宿費」，館方從頭到尾都沒有針對滿地碎玻璃、警方到場，造成住客身心俱疲及驚嚇部份道歉。

原PO生氣說，旅館人員騷擾住客、要求客戶簽下不平等切結書，報警讓客人心生畏懼，疑似意圖藉此施壓取得賠償，種種行為真的令人非常不滿及憤怒，且明明是旅館自己設備有問題，結果卻被客人當成犯人報警，如此處理事情的方式令人大開眼界。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這間飯店也太瞎了，誰會住飯店開門就衝進去打破浴室玻璃」、「破成這樣應該是詢問客人、對內檢討，怎麼會檢討客人」、「半夜一點多按電鈴也太誇張，神扯」。原PO事後也補充，飯店主管22日中午已來電道歉，承認員工的處理方式有瑕疵。