全聯變身迷你書店！「閱讀麵包」跨界文學作家　推30款限定包裝

▲全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯旗下「閱讀麵包 READ BREAD」長期販售各種平價、高CP麵包深受喜愛；如今真的可以「閱讀」了！首度跨界文學，推出30款限定包裝，包括10本經典名作《小王子》、《白鯨記》、《堂吉訶德》等；還有20位台灣作家的文字，吳曉樂、洪愛珠、陳思宏、盧怡安等，每一款麵包都化身為一件文學作品，即日起至4/11 販售。

全聯「READ BREAD閱讀麵包」當初命名時，是取自麵包BREAD當中的「READ」4字，寓意著希望消費者能「閱讀」各式美味麵包的秘密。如今首度與《聯合文學》雜誌合作，即日起至4/11閱讀麵包的甜麵包類、生系列、堡體類等，共30款商品推出限定包裝。

▲全聯「閱讀麵包 READ BREAD」首度與《聯合文學》雜誌合作，即日起至4/11推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

此次聯名合作，以「用眼睛嚼文學，用嘴巴讀麵包」為靈感，將每一款麵包化身為一件文學作品，不僅有《小王子》、《白鯨記》等10本經典名著；更破天荒集結金曲獎得主陳珊妮、金鐘獎得主馬世芳、知名作家鴻鴻、鍾文音、吳曉樂、洪愛珠、黃麗群、盧怡安、毛奇等20位台灣各領域名家，特別為全聯閱讀麵包創作短文，將麵包結合文學，提供全新飲食體驗，讓消費者一起「嚼文學」。

▲打破書香和烘焙界線，外袋用色概念來自經典精裝書，包裝上有宛如「書腰」的設計巧思，摘錄經典文學與作家的文字作品。（圖／業者提供）

設計方面，打破書香和烘焙界線，外袋用色概念來自經典精裝書，包裝上有宛如「書腰」的設計巧思，摘錄經典文學與作家的文字作品，先勾起消費者的好奇心；而內袋呈現完整文字，揭曉精彩內容，更引人入勝。

全聯表示，「閱讀麵包」有如全聯門市中的一間虛擬書店，坐落在每個街角、社區，讓消費者咀嚼每一口麵包時感受文字之美，獲得物質與心靈的雙重滿足。

▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出限定包裝。（圖／業者提供）

業者也分享，閱讀麵包READ BREAD以高CP值深植人心，也順應國際潮流，全品項擁有Clean Label潔淨標章，無8大添加物，不使用基因改造物料，讓成分更單純；同時展現本土企業對土地的關懷，將友善環境的「老鷹紅豆」運用入餡，製作出老鷹紅豆麵包，讓大眾買得安心，吃得放心，造就2023年READ BREAD整體業績超過13億元。

其中甜麵包類，以「草莓夾心麵包」特別熱銷，去年銷售超過130萬包，而同樣走古早味路線的「蘋果麵包」也有近100萬包的好成績，討人喜歡的還有蓬鬆柔軟的「餐包捲」、「美式餐包」，去年銷售額共計4500萬元。

▲▼「閱讀麵包 READ BREAD」真的可以閱讀了，首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▼30款限定包裝，即日起至4/11限時開賣。（圖／業者提供）