　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯變身迷你書店！「閱讀麵包」跨界文學作家　推30款限定包裝

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▲全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯旗下「閱讀麵包 READ BREAD」長期販售各種平價、高CP麵包深受喜愛；如今真的可以「閱讀」了！首度跨界文學，推出30款限定包裝，包括10本經典名作《小王子》、《白鯨記》、《堂吉訶德》等；還有20位台灣作家的文字，吳曉樂、洪愛珠、陳思宏、盧怡安等，每一款麵包都化身為一件文學作品，即日起至4/11 販售。

全聯「READ BREAD閱讀麵包」當初命名時，是取自麵包BREAD當中的「READ」4字，寓意著希望消費者能「閱讀」各式美味麵包的秘密。如今首度與《聯合文學》雜誌合作，即日起至4/11閱讀麵包的甜麵包類、生系列、堡體類等，共30款商品推出限定包裝。

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▲全聯「閱讀麵包 READ BREAD」首度與《聯合文學》雜誌合作，即日起至4/11推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

此次聯名合作，以「用眼睛嚼文學，用嘴巴讀麵包」為靈感，將每一款麵包化身為一件文學作品，不僅有《小王子》、《白鯨記》等10本經典名著；更破天荒集結金曲獎得主陳珊妮、金鐘獎得主馬世芳、知名作家鴻鴻、鍾文音、吳曉樂、洪愛珠、黃麗群、盧怡安、毛奇等20位台灣各領域名家，特別為全聯閱讀麵包創作短文，將麵包結合文學，提供全新飲食體驗，讓消費者一起「嚼文學」。

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▲打破書香和烘焙界線，外袋用色概念來自經典精裝書，包裝上有宛如「書腰」的設計巧思，摘錄經典文學與作家的文字作品。（圖／業者提供）

設計方面，打破書香和烘焙界線，外袋用色概念來自經典精裝書，包裝上有宛如「書腰」的設計巧思，摘錄經典文學與作家的文字作品，先勾起消費者的好奇心；而內袋呈現完整文字，揭曉精彩內容，更引人入勝。

全聯表示，「閱讀麵包」有如全聯門市中的一間虛擬書店，坐落在每個街角、社區，讓消費者咀嚼每一口麵包時感受文字之美，獲得物質與心靈的雙重滿足。

▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出限定包裝。（圖／業者提供）

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

業者也分享，閱讀麵包READ BREAD以高CP值深植人心，也順應國際潮流，全品項擁有Clean Label潔淨標章，無8大添加物，不使用基因改造物料，讓成分更單純；同時展現本土企業對土地的關懷，將友善環境的「老鷹紅豆」運用入餡，製作出老鷹紅豆麵包，讓大眾買得安心，吃得放心，造就2023年READ BREAD整體業績超過13億元。

其中甜麵包類，以「草莓夾心麵包」特別熱銷，去年銷售超過130萬包，而同樣走古早味路線的「蘋果麵包」也有近100萬包的好成績，討人喜歡的還有蓬鬆柔軟的「餐包捲」、「美式餐包」，去年銷售額共計4500萬元。

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▲▼「閱讀麵包 READ BREAD」真的可以閱讀了，首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

▼30款限定包裝，即日起至4/11限時開賣。（圖／業者提供）

▲▼全聯「閱讀麵包 READ BREAD」如今真的可以閱讀了！首度跨界文學，集結20位台灣人氣作家、10本經典名著，推出30款限定包裝。（圖／業者提供）

ET快訊
超派鐵拳揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊
李多慧如願見到偶像！台下應援模樣曝
快訊／「超哥」餐廳遭檢舉食材發臭！衛生局稽查揪多項缺失
相差16歲！「叫賣哥」揭離婚真正導火線　吳姍儒替其前妻抱屈
又一波裁員潮！美科技大廠「砍掉16％員工」　台灣也有據點
明後天寒潮爆發！全台凍番薯「剩6度」
獨／尾牙開40萬大獎！幸運兒抽中「沒路用」　捐出讓她開心笑了
快訊／學測50級分才能上台大！專家分析落點　醫學系門檻估55

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯變身迷你書店！「閱讀麵包」跨界文學作家　推30款限定包裝

搶攻春節娛樂商機！電玩、電視投影週邊下殺　PS5殺到9千元有找

超商最新「3款草莓飲品」通通49元！草莓拿鐵超香　氣泡飲還加QQ凍

逾4萬人請願「滿福堡、薯餅全天都買得到」！　麥當勞回應了

漢堡下殺5元吃！　麥當勞最新「5大優惠券」限時7天開領了　

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

搶喝巧克力飲、薑汁撞奶！　超商「5大飲品下殺6折起」限時4天搶

鹹、甜口味都有！　超夯團購美食「賴董土司」超商就能吃到了

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

全聯變身迷你書店！「閱讀麵包」跨界文學作家　推30款限定包裝

搶攻春節娛樂商機！電玩、電視投影週邊下殺　PS5殺到9千元有找

超商最新「3款草莓飲品」通通49元！草莓拿鐵超香　氣泡飲還加QQ凍

逾4萬人請願「滿福堡、薯餅全天都買得到」！　麥當勞回應了

漢堡下殺5元吃！　麥當勞最新「5大優惠券」限時7天開領了　

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

搶喝巧克力飲、薑汁撞奶！　超商「5大飲品下殺6折起」限時4天搶

鹹、甜口味都有！　超夯團購美食「賴董土司」超商就能吃到了

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

《幻獸帕魯》上市4天狂賣500萬套　外媒：奴隸動物不道德

超派鐵拳揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊身分曝

友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交、小心運氣越來越差

李多慧如願見到偶像！台下應援模樣曝　興奮喊：我今晚睡不著了

「超哥」餐廳遭檢舉食材發臭！衛生局稽查揪多項缺失　限期3天改善

國雄2024全台推案量衝300億　員林、沙鹿最大案同步進場

麻醉後亂講屁話「糗樣全被拍」！　篠崎泫傻眼公開：影片有夠醜

特斯拉降價策略真的太香　Model Y拿下2023歐洲最暢銷車款！

林熙蕾羞認「初吻給劉德華」！　他驚隔25年才知情：別給我壓力

台電虧損電價恐漲價　許舒博：住宅及小商店應維持凍漲

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

消費熱門新聞

4萬人請願滿福堡、薯餅賣整天！業者回應

尚好「A」統一麵包食在安心

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

限時4天！超商3款飲品「第2杯10元」爽喝

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

麥當勞「5大優惠券」爽吃7天！

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

超商5大飲品下殺6折起限時4天搶喝

超商最新「3款草莓咖啡飲品」通通49元

速食店13吋比薩下殺5折吃限定3天吃

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

超夯「團購美食」超商就能吃到了

不到3百就能吃五星佛跳牆！全聯獨家年菜

更多熱門

相關新聞

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

高雄市議會商圈整棟三角窗店面，之前曾是「主婦商場」承租，1995年停業後，閒置長達28年，根據租賃實登公布，該店面以月租金130萬元租出，換算下來，光是空租多年屋主起碼少賺4.3億元。據了解，承租方將經營複合式燒肉餐廳。

全聯抽最後5名「百萬得主」幸運門市看這

全聯抽最後5名「百萬得主」幸運門市看這

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

不到3百就能吃五星佛跳牆！全聯獨家年菜

不到3百就能吃五星佛跳牆！全聯獨家年菜

全聯大掃除用品買1送1、伴手禮下殺

全聯大掃除用品買1送1、伴手禮下殺

關鍵字：

全聯閱讀麵包聯合文學

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面