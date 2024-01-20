是你嗎？全聯最終場抽5名「百萬得主」！幸運中獎門市一次看

▲全聯25週年慶，週週抽百萬現金，今（1/20）抽出最後5名幸運百萬得主，現場湧入千人關注。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯25週年慶祭出連續11週抽「百萬現金」，而最後一週抽獎在今（20）日於高雄鳳山頂豐門市開獎，現場湧入近千人、線上直播也吸引近30萬人同步觀看；最終場抽出5個百萬幸運兒，分別在「鼓山明倫門市」、「蘆竹上興門市」、「台南文賢一門市」、「桃園龍泉門市」、「新莊民安西門市」5間店幸運開出；另有14名10萬幸運兒、28名萬元儲值金、500名千元儲值金。

▲全聯今（1/20）抽出最後5名幸運百萬得主。（圖／業者提供）

全聯慶祝25週年慶，挑戰台灣通路史上最強2.5億回饋，連續11週，總共抽出25個100萬，總獎金4千萬元。自去年11/3累積至活動最後一天1/18，最後一週累積可抽獎筆數超過882萬筆；今（1/20）舉行週週抽百萬最終場，由百萬人氣KOL大蛇丸抽出最後5位「百萬得主」，也為週年慶活動畫下完美句點。

▲最後一週抽獎在今（20）日於高雄鳳山頂豐門市開獎，現場湧入近千人。（圖／業者提供）



▲現場由百萬人氣KOL大蛇丸，抽出5位「百萬得主」。（圖／業者提供）

而最後5名百萬得主，分別在5間幸運門市開出，分別為「鼓山明倫門市」、「蘆竹上興門市」、「台南文賢一門市」、「桃園龍泉門市」、「新莊民安西門市」；另有14名10萬幸運兒、28名萬元儲值金、500名千元儲值金。只要此波購買全聯樂透卡，並符合指定條件，即有抽獎資格，若想查詢自己有無中獎，可至官網查詢。

▲抽獎直播同步有近30萬人觀看。（圖／業者提供）

業者表示，若沒抽中百萬也別氣餒，為迎接農曆新年，全聯新春福袋接力，初一上午9點正式開賣，迎龍年砸重金陸海空齊發，總獎額超過1400萬！祭出市價超過300萬電動車為最大獎，除了2台Tesla「Model X」(市價325萬/台)，還有2台Volvo 「XC40 Recharge」(市價193萬/台)；另加碼15台gogoro VIVA XL、挪威奮進號自由行3日，日本來回機票68張，等民眾試手氣！