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直球對決！傅崐萁拋18個月內無改革辭國會領袖　簽下承諾書

▲▼傅崐萁於花蓮服務處召開記者會，具體提出國會改革5點主張並當場簽署「國會改革承諾書」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲傅崐萁於花蓮服務處召開記者會，具體提出國會改革5點主張並當場簽署「國會改革承諾書」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立委傅崐萁21日上午於花蓮服務處召開記者會，具體提出國會改革5點主張並當場簽署「國會改革承諾書」，強調18個月內無法完成國會改革辭掉國會領袖，以行動呼籲在野團結、朝野合作，不論誰當正副院長，都應立即推動「國會改革」並承諾國會改革，18個月內做不到就辭職，因為「國會健康，國家才會好、才會強大」，以回應全民小草對新國會的期待。

傅崐萁表示，國會改革已經延宕了30年，人民也等待了30年，小草並不小，無論政黨如何輪替，全民小草的力量都一直在。他擔任過五屆立委，參與並見證了朝小野大三黨不過半、藍綠完全執政的國會發展，過去國會多數暴力、少數杯葛、藐視國會及利益交換，國會充滿政治性的杯葛，如：佔領主席台、打架、鎖門，甚至太陽花事件，其實都非民主及理性的展現。種種的國會亂象，讓國家空轉內耗，停滯不前，朝野政黨更因為政治利益，加上不管哪個政黨執政，都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查聽證權的國會，都選擇避重就輕，無法真正落實改革，導致立法院成無牙老虎，監督政府功能無法發揮，甚至變成行政院的橡皮圖章！

▲▼傅崐萁於花蓮服務處召開記者會，具體提出國會改革5點主張並當場簽署「國會改革承諾書」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

傅崐萁指出，民國93 年 12 月15日的大法官585 號解釋，早就確立了立法院的調查權，但仍然沒有法制化，97年立法院也曾審查「立法院職權行使法」 中有關調查、聽證的法案，最後在協商中石沉大海。他強調，現在三黨不過半，在野絕對多數，改革契機已現，參選國會領袖必須承擔推動國會改革的使命，他具體提出五點國會改革：1.強化委員會功能。2.正副院長中立並建立違反議事中立罰則。3. 立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開。4.健全立法院聽證及調查權。5.制定「藐視國會罪及國會偽證罪」。並當場簽署「國會改革承諾書」，表達改革決心，並在新國會開議後，馬上提出相關法案，盼朝野政黨共同支持。

▲▼傅崐萁於花蓮服務處召開記者會，具體提出國會改革5點主張並當場簽署「國會改革承諾書」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲傅崐萁強調18個月內無法完成國會改革辭掉國會領袖。

傅崐萁最後呼籲，參與國會領袖選舉，是為了國會改革使命，在關鍵時刻「即刻啟動國會改革」，無論朝野政黨，欲參加國會領袖競爭的人，都應該推動國會改革，承諾18個月內若無法完成國會改革，應辭掉國會領袖職務，放下一黨之私，共同推動，打造健康、健全的立法院，回應全民小草期待，而「改革絕不能淪為口號」，唯有健全立法院功能，強而有力的國會聽證、調查權制度，公正無私的正副議長議事中立，公開透明的經費使用，對藐視國會等於藐視民意做處罰，強化專業委員會功能，立法院才能真正代表民意，才能有力量監督不斷擴大的行政權，人民的權利才能受到保障。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，過去20年來，傅崐萁最擅長的就是在國民黨內搞分裂、興風作浪，對於傅崐萁要搶立院院長也不意外，他認為國民黨內的家務事不予評論；不過站在花蓮人立場，花蓮的區域立委只有一席，擔任院長或是副院長後就可能就無法做好立委服務，這可能會對花蓮人的政治權益造成影響，如果傅崐萁布局瞄準立院龍頭已久，應該在選前跟選民講清楚，讓選民做為投票的參考，他是希望不要讓長得很像習近平、且受習近平喜歡的親中立委掌控國會。
 

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