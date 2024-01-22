人妻揪小王激戰！嗨到「套子被擠到裡面」　她崩潰喊：我很容易受孕

▲人妻激戰小王，嗨到保險套都掉了，她崩潰吃事後避孕藥，慘被丈夫抓包。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名人妻出軌，與小王發生關係時因保險套脫落，事後焦急與小王討論要吃避孕藥，因此被丈夫抓包。綠帽夫知悉後崩潰提告，法官審理後，判小王須賠償綠帽夫26萬元。全案可上訴。

根據判決，人妻與丈夫結婚多年，並育有2名子女，但她卻與一名機車行老闆發生婚外情，還2度發生性行為，且未避孕，但為了怕懷孕，因此吃了事後避孕藥。

然而，綠帽夫在一次偶然間，發現家中的事後避孕藥，追問之下才驚覺自己被戴綠帽，氣得立即對小王提告求償。

法院審理時，小王均未到庭陳述意見，而法官勘驗綠帽夫提供的對話截圖，發現他與人妻某次開完房間後，人妻曾傳訊抱怨，「你剛剛套子沒戴好，被擠到最裡面去了，拿出來精液都流光了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」，並且傳送避孕藥照片給小王，小王對此還愧疚回稱，「對不起啦…下次會戴好」、「抱歉」等。

此外，人妻還傳訊息告知小王，2人姦情已被丈夫知道，但小王不僅沒就此斷了2人關係，還要人妻替他道歉，「幫我跟他道歉啦…我也不知道會發生這種事情」等語，但隨後又稱，「那我以後用我自己帶的保險套呢，應該就沒問題了」、「其實我蠻想跟妳固定的，妳覺得怎麼樣？」

法官認為，小王明知人妻的已婚身分，卻還持續連繫人妻，甚至繼續邀約與人妻發生性關係，行為確實已經侵害綠帽夫配偶權，因此依法判他須賠償綠帽夫26萬元。全案可上訴。