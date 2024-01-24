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今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」來了　美式、珍奶第2杯10元

▲▼7-ELEVEN限定門市販售「哈燒專櫃」1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11限定門市販售「哈燒專櫃」自今（24）日起至1月28日止推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就買來吃！超商門市限定「哈燒專櫃」提供多種現烤商品，今（24）日起連續5天推出指定品項買1送1限量優惠，直接爽吃香草烤雞腿、古早味大雞腿；不僅如此，超商還有指定飲品「第2杯10元」優惠，品項包含民眾最愛喝的美式、珍珠奶茶等，趕快買杯熱的來喝療癒自己。

7-11限定門市「哈燒專櫃」推出買1送1超殺優惠，今（24）日起至1月28日止連續5天，可享香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1，提醒此優惠數量有限，換完為止。

另外，7-11門市今（24）日還有最後一天指定飲品「第2杯10元」優惠，品項有大杯美式（原價45元）、大杯熱卡布奇諾（原價55元）、英式紅茶（原價35元）以及珍珠奶茶（原價60元）。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市今（24）日還有最後一天指定飲品「第2杯10元」優惠，品項有大杯美式、大杯熱卡布奇諾、英式紅茶以及珍珠奶茶。

麥當勞即日起至1月28日於全球版APP祭出「5大優惠券」，包括「買超值全餐享5元漢堡加購價」、「勁辣雞腿堡現折10元」、「49元午茶優惠組（蘋果派+蛋捲冰淇淋）」、「79元精選優惠組（麥香雞+小杯玉米湯）」及「單筆消費滿200現折20元」等，把握機會吃一波。

▲▼麥當勞全球版APP。（圖／業者提供）

▲麥當勞本周5大優惠券來了。（圖／麥當勞提供）

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