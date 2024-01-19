來台北標超跑過新年！「鐵支牌」麥拉倫+賓士　1／23公開拍賣

▲士檢與士林分署共同拍賣違法清廢泥油業者所有麥拉倫、賓士等3部進口名車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

迎新年換新車！士檢與士林分署將於本月23日下午3時舉行「名車拍賣會」，其中有違法清運廢泥油業者所擁麥拉倫跑車、賓士GLE350、保時捷3部名車，及涉貪汙罪遭通緝的李姓前立委的Subaru Forester，通通不定底價只有起標價，由應買人到場喊價競標，只要出最高價就有機會把名車開回家。

▼2017年出廠黑色賓士GLE350 d 4MATIC豪華休旅車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，士檢因偵辦不肖業者違法清運廢油泥案，查扣負責人童姓被告所擁有的2016年出廠橙黃黑色麥拉倫570S Coupe跑車為羽量級「親民」入門超跑，極速更上看 328 公里／時；另1部2017年出廠黑色賓士GLE350 d 4MATIC豪華休旅車，在外觀上全新造型設計及更大的車身尺寸，非常適合過年期間載全家一同出遊。

同時，還有1部2011年出廠黑色保時捷PANAMERA TURBO房車，擁純正跑車的強悍性能與豪華房車的舒適性，不論開車上下班或是全家出遊都非常合適，這3部車不僅亮眼帥氣、豪華舒適又實用，價格更是親民，保證物超所值，買到絕對賺到。

▼2011年出廠黑色保時捷PANAMERA TURBO。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外，本次名車拍賣會，也將涉詐助理費的李姓前立委所有2016年出廠白色Subaru Forester，該車為日本速霸陸公司旗下的汽車品牌，所生產車款向來標榜水平對臥引擎、全時四輪傳動、車體安全性等特色，乃兼具汽車動能與安全性優良車款。

▲Subaru Forester 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，想要晉升為擁有名車一族的您，千萬不要再猶豫了，竭誠歡迎民眾依照拍賣公告所載賞車時段與承辦書記官約定時間，親自蒞臨士林分署鑑賞優質好車。