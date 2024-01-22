好市多會員該升黑鑽卡嗎？　外媒：年消費「超過9.3萬」才划算

▲ 許多人會到好市多選購日常生活必需品。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

美式賣場是許多人補貨日常用品的首選，因此就有消費者考慮升級會員至年費120美元（約新台幣3752元）的黑鑽卡，以獲得更高的回饋。不過根據專家計算顯示，每年消費超過3千美元（約新台幣9.3萬）以上，辦理黑鑽卡才划得來。

根據外媒報導，從表面上看，升級到年費120美元的會員可能很划算，因為他們每年僅需較普通會員多付60美元，就可在Costco購買所有商品，同時還可得到2％現金回饋。

若使用Costco Anywhere Visa聯名卡，該卡也可以在商店提供2％的回饋金；另外，如果每次購買35入裝的健怡可樂（Diet Coke）還可以另外再獲得4％回饋。

但專家認為，儘管優惠誘人，消費者也不該衝動升級會員，而是必須花點時間回顧一下支出，並評估自我需求，看看升級會員是否真的適合自己。

報導指出，評估是否升級120美元的會員年費很簡單，因為每年必須花費3千美元才能獲得60美元的現金回饋。因此，如果每年在好市多消費常超過3千美元的話，就可考慮升級黑鑽卡，等同於日後每多花1美元（約新台幣31元），年費就會慢慢低於60美元（約新台幣1876元），長遠來看可以省下不少荷包。

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