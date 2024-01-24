高雄男酒駕拒繳18萬元罰單　千萬透天厝遭查封！他出面求分期

▲執行署人員前往查封酒駕男子的房產。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓男子前年6月間因酒駕拒測，遭罰18萬元並吊銷駕照，但他事後拒繳罰款，一拖再拖，法務部執行署高雄分署發現，許男在鬧區有一間價值上千萬的透天厝，於是在本月初前往查封，並準備進行拍賣，許男被逼得趕緊出面，協商表達願意分期付款繳罰款，希望避免房子遭拍賣的命運。

高雄分署指出，許姓男子是前年6月6日因拒絕酒測被裁罰18萬元，並吊銷駕駛執照，因逾期未繳遭移送高雄分署執行，高雄分署多次催繳均置之不理，今年1月3日將其位於苓雅區的透天厝查封後，才出面表達繳納意願並懇求勿拍賣房子，高雄分署考量其經濟狀況並勸誡勿再酒駕後，同意其分期繳納，將暫緩房子的拍賣程序。

▲執行署人員拖走查封的車輛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄分署表示，去年12月8日高雄分署與高雄區監理所、高雄市區監理所、高雄市政府交通局及高雄市稅捐稽徵處共同簽訂合作意向書，針對牌照已被註銷仍違規上路的車輛及欠繳交通違規罰鍰的大戶，透過科技執法的方式進行跨機關合作，以落實共同守護用路人安全及行的正義。

這個月16日已透過「高雄地區欠繳大戶車輛查扣聯合通報系統」成功鎖定一位廖姓車主的車輛，成功地拔除已被註銷之車牌，並查封車輛，這名車主累計多達244筆交通罰鍰及多筆稅費，總滯欠金額逾11萬元，高雄分署已通知車主出面處理，若其不出面繳款，將會定期拍賣車輛。

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