蘋果春季發表會最快3月登場　傳推出OLED iPad Pro等3款新品

▲蘋果預計將在春季發表會推出全新iPad Pro。（圖／取自MacRumors）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果春季發表會預計將在3、4月舉行，彭博社資深記者Mark Gurman爆料稱，蘋果將推出全新iPad Air、OLED iPad Pro、以及搭載M3晶片的MacBook Air等3項新品；至於iOS 18則預計在6月的WWDC全球開發者大會推出。

Mark Gurman爆料指出，蘋果下一代iPad Air預計將有10.9吋及12.9吋2款型號，可能搭載M2晶片，鏡頭模組會重新設計，支援Wi-Fi 6E及藍牙5.3，不過外觀應不會有太大變化。

Mark Gurman也說，OLED iPad Pro將包含11吋及13吋2款型號，擁有更高亮度、對比度等特性，並有更低的功耗，且可能搭載M3晶片、支援MagSafe無線充電，由於採用OLED螢幕，預計價格也會跟著提高。

此外，Mark Gurman表示，春季發表會中預計也將推出搭載M3晶片的MacBook Air，預計有13吋及15吋2款機型，將支援硬體加速光線追蹤、網格著色器技術，讓用戶在遊戲等場景中，實現更強的圖形渲染效果，並支援Wi-Fi 6E，不過預計外觀不會有改變。