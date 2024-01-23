蘋果「歷史地標級」前總部正式熄燈　果粉不捨一個時代的結束

▲蘋果前總部「Infinite Loop」正式熄燈。（圖／翻攝蘋果）



記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果公司（Apple Inc）21日宣布，永久關閉在美國2間具地標性質的專賣店，分別為「Infinite Loop」與「Royal Hawaiian」。其中「Infinite Loop」是蘋果前總部，也是許多鐵桿果粉一定會造訪的地方，如今正式關閉，讓果粉和員工們都感到不捨。

綜合外電報導，位於加州庫比蒂諾（Cupertino）的蘋果前總部「Infinite Loop」一直是蘋果發跡歷史不可或缺的一部分，該間總部從1993年起便一直是蘋果的總部，也是產品與零售策略的試驗場，直到2017年，蘋果在東部幾哩外全新的「Apple Park」落成開幕。

▼「Infinite Loop」永久關閉，令許多果粉不捨。（圖／翻攝X，下同）



「Infinite Loop」作為辦公大樓的門面，消費者可以很容易進入，並在這裡找到各式各樣的蘋果產品，還包括獨家蘋果商品，包括上衣、環保杯、馬克杯和筆記本等。

蘋果於21日發布聲明，當天晚間6時正式永久關閉「Infinite Loop」，對果粉來說也等同是一個時代的結束。

「Infinite Loop在蘋果社群的心中一直有很特殊的地位」，開發人員史帝伯爾（Michael Steeber）表示，「Infinite Loop」對人們而言不只是商店，它是一整個園區，在那裡，誕生了最初的iPod、iPhone和iPad，因此它在蘋果歷史上意義非凡，許多果粉會特地來朝聖。

為蘋果服務20年的軟體工程師阿皮拉多（Virgil Apilado）如今已經退休，看到一個時代的結束，讓他興起懷舊情緒。他說「Infinite Loop」最初只對員工開放，身為員工的他經常買些外面買不到的產品送給家人朋友，現在得知店要關了，讓他非常震驚。

如今全球至少有529家Apple專賣店，其中超過一半在美國。蘋果是一間不斷前進的公司，不會為過去停留，史帝伯爾說，就像iPhone的推陳出新，蘋果商店也一樣會改變。