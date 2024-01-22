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蘋果Vision Pro首周末預購　郭明錤：符合預期但隱憂浮現

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者蕭文康／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤在《Ｘ》平台發文表示，蘋果Vision Pro首周末預購檢視：符合預期但隱憂浮現，開放預購即完售，驗證了先前的預測。但預購需求無法持續穩定增加，也驗證了先前的「需求熱度能否持續更為重要」的隱憂。

郭明錤分析，根據預購前的備貨水準，以及出貨時間，預估Apple在開放Vision Pro預購後，首週末賣出16~18萬部 Vision Pro。與先前預測一致，開放Vision Pro預購即銷售一空，各機型出貨時間在開放預購後的數小時內普遍延長到5~7週。

剛開放預購即售罄，且出貨時間延長到數週，預購看似正向，但卻存在一個關鍵隱憂：開放預購48小時後，出貨時間仍維持不變。這代表在核心粉絲與重度用戶在Vision Pro開放預購並積極下訂單後，需求可能即迅速滑落。

受歡迎的iPhone機型也是每次開放預購即售罄，且出貨時間在數小時內普遍延長到數週。但與Vision Pro不同的是，iPhone在開放預購24至48小時後，出貨時間仍會穩定增加，亦即iPhone新機型在甫開放預購即完售後，訂單需求仍持續增加。

媒體報導供應鏈如組裝廠商立訊預計將在農曆春節加班生產，並以此推論Vision Pro需求優於預期。但事實是，因目前Vision Pro生產效率仍有改善空間，故立訊自開始量產至今，就一直是處於全力加班生產的狀況，以抵銷生產效率對出貨的影響。

Vision Pro在今年的出貨量達到50萬部應不難。但在預購銷售一空後需求卻快速下滑，故後續仍須密切觀察其他市場需求與應用更新以判斷需求變化。Apple擁有12億以上的活躍用戶的龐大用戶基礎，只要約0.007%的用戶願意開放在預購後購買，就可讓Vision Pro開放預購後售罄。因此截至目前為止，Vision Pro仍是一個非常利基的產品。
 

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