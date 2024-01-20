蘋果Vision Pro維修費用超驚人　最高要7.5萬元

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

Vision Pro 採用鋁製框架，產品正面裝有一塊夾層玻璃，根據外媒MacRumors報導，由於玻璃非常容易破碎。如果 Vision Pro 的玻璃破裂或其他地方損壞，在沒有AppleCare +的情況下，可能會面臨昂貴的維修費用。

Vision Pro服務頁面上，已經列出維修費用。修復破裂的玻璃蓋需要花費 799 美元，但如果需要修復任何其他組件，則費用高達 2,399 美元，折合新台幣約7萬5380元。這僅比 Vision Pro 的全部成本低 1,100 美元。

‌AppleCare‌+的兩年保固期價格為 499 美元，或者客戶可以選擇每月支付 24.99 美元的‌AppleCare‌+，保固期持續到取消付款為止，因此價格並不便宜。

Vision Pro‌ AppleCare‌+ 包括意外損壞的無限維修、官方認證的服務和支援、快速更換服務。

考慮到 Vision Pro 的價格，‌AppleCare‌+ 可能值得購買。由於維修費用昂貴，如果打算攜帶Vision Pro移動，至少需要加裝保護殼。目前官方的保護殼售價為 200 美元，但很快就會有多種第三方選擇。