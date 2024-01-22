被當垃圾？明代漢白玉桌放停車場離奇消失　失主回國傻眼急尋桌

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義朴子一名吳先生因店面整修，將價值不斐的明代漢白玉石桌暫放在住家門口的停車場前，沒想到出國回來後，卻發現重達百斤的漢白玉石桌竟不翼而飛，讓他相當焦急，就怕是被人誤以為是垃圾丟掉，並在臉書發文尋桌，希望若有民眾發現可以盡早歸還失主。

▲嘉義朴子吳先生將明代漢白玉桌暫放在私人停車場前，出國回來後卻不翼而飛 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

吳先生表示，遺失的明代漢白玉石桌是他早期收藏的珍品，是古代宮廷擺設，外觀文雅、已有超過300年歷史，而桌面有一處明顯的裂痕，因為日前店面整修，他將石桌用木箱裝釘，放在私人停車場前的空地上，沒想到出國旅遊3個禮拜後，卻不翼而飛，路口監視器畫面也早已被洗掉，他著急在臉書發文並報警尋找石桌。

由於該石桌重量非常重，一般人騎摩托車或開車是搬不動，需要起重機或吊車來搬運，因此吳先生推測，可能是先前附近工程施工，被誤以為是垃圾清運走，最近因為店面展示需要，才發現原本放置在外面的石桌消失，他著急表示，希望有看到的民眾或同行骨董商，能夠早日將石桌歸還給他。

嘉義縣警察局朴子分局獲報後，主動協助清查、了解，並呼籲如有民眾拾獲或誤為資源回收拿走，請儘速與警方聯繫。