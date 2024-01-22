　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

▲民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場林憶君 林國成 陳昭姿 黃國昌 黃珊珊 吳春城 麥玉珍 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨提4大訴求。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

新國會三黨不過半，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨的韓國瑜現在與江啟臣挑戰立院正副院長，而民眾黨的8席「是沒有用的8席」。他說新國會將是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰。」

第11屆立法委員選舉結果，113席中依席次多寡分別為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨拿下不分區8席、無黨籍2席，為三黨均未過半的局面。

柯建銘接受政論節目《真實對話》訪問，當被問到民進黨現在只有51席，國民黨加上無黨籍共54席，民眾黨就認為現在自己握有的8席，藍綠都需要拉攏他，因此局面是否會演變成藍白主導；柯建銘直白回應，民眾黨「那8席是沒有用的8席」，國民黨不會任由主導，若8席都是來製造國會紛亂的，就會是毫無作用的8席。

柯建銘說國民黨加無黨籍本身就掌握過半席次，哪裡還需要民眾黨的8席，當然個別議題合作是一回事，但看民眾黨黃國昌「一副天下都是看我（黃國昌），這我真的看不懂。」柯說相對民眾黨只有黃國昌一個人的4年經驗，而他自身的國會經驗是10屆，民進黨光黨團助理國會經驗更超過100年，專業度自然不在話下，「請各位放心，我們是團結的民進黨，面對分裂的在野黨，藍白怎麼合？爾虞我詐！」

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

至於民眾黨提出的擴大人事同意權與調查權、國會聽證制度、利益迴避及國會預算透明4大訴求，柯建銘說在憲政體制下進行國會改革、總統國情報告都沒問題；然而民眾黨提出的「閣揆同意權」，在1997年第四次修憲後，已將原先閣揆同意權改為不信任案，但不信任案是一個原子彈，隨時都可能面臨倒閣，相對就是解散國會，因此若要發動不信任案，各黨都要想清楚。

柯建銘說民眾黨想把美國部會首長的聽證制度引進台灣，黃國昌甚至提過離譜的「藐視國會罪」，只凸顯了對憲政及法律的無知；調查權方面，經大法官釋憲後沒人敢提修法因為監察委員獨立行使職權已有其配套，若調查權落入前立委邱毅這樣亂來作秀的人手裡還得了，如何與監察委員分享調查權屬於憲政課題。

擴大人事同意權方面，柯建銘說中選會、大法官等都已是經立法委員會審查才提到院會投票，若審查迅速就說政府多數暴力，現在民進黨已不是多數，問黃國昌「要怎麼修」？此外，他說國會經費早都經過委員會審查並公布上網，黃國昌還在提國會經費要透明是什麼意思，他真的看不懂。

柯建銘說現在韓國瑜與江啟臣搭檔，最後還是變成各黨投自己，韓國瑜不可能讓民眾黨來換掉江啟臣，只是韓可能會是史上得票率最低的立法院長，大家都認為最不適合的。立法院長負責國會外交，代表國家尊嚴與顏面，不能給國家漏氣，若韓當選後仍維持過去行事作風，這就會是國民黨純倫、衰敗的開始，並成為永遠的恥辱印記。

柯建銘表示，新國會面臨的挑戰包括預算、法案、同意權、不信任案4大範疇，即便民進黨完全執政時，總預算也常被刁難，前總統陳水扁時期朝小野大，在野黨就讓中央政府總預算沒通過。他說接下來很快是2026縣市長選舉，各黨都在大布局，新國會將會是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰。」

ET快訊
獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列
陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉
柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」陸網一面虧：入股了吧
陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封
知名電影KOL逝世！「毒舌電影」趙錚心肌梗塞搶救無效　享年4
陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠
台積電限定「綠色乖乖」！極少量聯名掀搶購　員工轉賣：原價12

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

美國駐伊拉克基地遭飛彈攻擊　白宮：極其嚴肅看待

美動物園情人節活動「為蟑螂命名」　填上前任名字還能寄送到府

哈瑪斯認突襲以色列「有過失」　堅稱是必要作為

下一代「TOYOTA RAV4、新Camry」動力有譜！有望搭載全新2.0渦輪

星巴克今起連續兩天好友分享　伯朗咖啡館不限同品項買一送一　

「3種傷牙早餐」別吃！咖啡也中了　醫：會不小心忽略

小孟老師／1月22日星座運勢　雙子將大獲利「水瓶擁奢侈享樂的愛」

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

濕冷寒流「低溫狂跌」！4部位最容易著涼　醫勸機車族：1動作別忘

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

政治熱門新聞

超哥認證的好友！綠議員臉書被灌爆發聲了

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

挑戰2026台北市長？高嘉瑜：深耕港湖

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

民眾黨團拋「國會改革4承諾」　黃智賢：憑什麼當選以後擴充權力？

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

民眾黨走向泡沫化？柯文哲嗆酸民

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

找蔡壁如回任中央委員？柯文哲證實

獨／賴佈局黨務人事　王義川、吳崢被點名

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

內參民調屢遭批評！柯：深刻檢討

快訊／國會選舉挺誰？柯曝最後期限

更多熱門

相關新聞

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

立法院正副院長之爭白熱化，國民黨不分區第一名韓國瑜聯手立委江啟臣喊出「韓江配」，卻遭逢立委傅崐萁的挑戰，在藍軍只是「脆弱多數」的情況下，一場「茶壺風暴」山雨欲來。朱立倫明（22）日邀集新科立委座談，對於傅崐萁槓上「韓江配」，該人士直言，朱立倫作為黨主席的態度就是支持「韓江配」，但在體制上也必須尊重黨團自主，「韓國瑜若聰明一點，就會知道傅崐萁項莊舞劍意在黨團總召了。」

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？柯文哲證實

找蔡壁如回任中央委員？柯文哲證實

內參民調屢遭批評！柯：深刻檢討

內參民調屢遭批評！柯：深刻檢討

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨國會立法院柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

Nissan「全新旗艦7人休旅」開賣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面