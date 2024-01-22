「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

▲民眾黨提4大訴求。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

新國會三黨不過半，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨的韓國瑜現在與江啟臣挑戰立院正副院長，而民眾黨的8席「是沒有用的8席」。他說新國會將是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰。」

第11屆立法委員選舉結果，113席中依席次多寡分別為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨拿下不分區8席、無黨籍2席，為三黨均未過半的局面。

柯建銘接受政論節目《真實對話》訪問，當被問到民進黨現在只有51席，國民黨加上無黨籍共54席，民眾黨就認為現在自己握有的8席，藍綠都需要拉攏他，因此局面是否會演變成藍白主導；柯建銘直白回應，民眾黨「那8席是沒有用的8席」，國民黨不會任由主導，若8席都是來製造國會紛亂的，就會是毫無作用的8席。

柯建銘說國民黨加無黨籍本身就掌握過半席次，哪裡還需要民眾黨的8席，當然個別議題合作是一回事，但看民眾黨黃國昌「一副天下都是看我（黃國昌），這我真的看不懂。」柯說相對民眾黨只有黃國昌一個人的4年經驗，而他自身的國會經驗是10屆，民進黨光黨團助理國會經驗更超過100年，專業度自然不在話下，「請各位放心，我們是團結的民進黨，面對分裂的在野黨，藍白怎麼合？爾虞我詐！」

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



至於民眾黨提出的擴大人事同意權與調查權、國會聽證制度、利益迴避及國會預算透明4大訴求，柯建銘說在憲政體制下進行國會改革、總統國情報告都沒問題；然而民眾黨提出的「閣揆同意權」，在1997年第四次修憲後，已將原先閣揆同意權改為不信任案，但不信任案是一個原子彈，隨時都可能面臨倒閣，相對就是解散國會，因此若要發動不信任案，各黨都要想清楚。

柯建銘說民眾黨想把美國部會首長的聽證制度引進台灣，黃國昌甚至提過離譜的「藐視國會罪」，只凸顯了對憲政及法律的無知；調查權方面，經大法官釋憲後沒人敢提修法因為監察委員獨立行使職權已有其配套，若調查權落入前立委邱毅這樣亂來作秀的人手裡還得了，如何與監察委員分享調查權屬於憲政課題。

擴大人事同意權方面，柯建銘說中選會、大法官等都已是經立法委員會審查才提到院會投票，若審查迅速就說政府多數暴力，現在民進黨已不是多數，問黃國昌「要怎麼修」？此外，他說國會經費早都經過委員會審查並公布上網，黃國昌還在提國會經費要透明是什麼意思，他真的看不懂。

柯建銘說現在韓國瑜與江啟臣搭檔，最後還是變成各黨投自己，韓國瑜不可能讓民眾黨來換掉江啟臣，只是韓可能會是史上得票率最低的立法院長，大家都認為最不適合的。立法院長負責國會外交，代表國家尊嚴與顏面，不能給國家漏氣，若韓當選後仍維持過去行事作風，這就會是國民黨純倫、衰敗的開始，並成為永遠的恥辱印記。

柯建銘表示，新國會面臨的挑戰包括預算、法案、同意權、不信任案4大範疇，即便民進黨完全執政時，總預算也常被刁難，前總統陳水扁時期朝小野大，在野黨就讓中央政府總預算沒通過。他說接下來很快是2026縣市長選舉，各黨都在大布局，新國會將會是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰。」