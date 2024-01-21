幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

▲傅崐萁表態參選，讓國民黨內部矛盾檯面化。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新國會面對三黨不過半格局，立法院正副院長及黨團總召將具有舉足輕重的影響力。國民黨在「韓江配」浮出水面後，立委傅崐萁亦表態爭取「國會領袖」，一場「茶壺風暴」眼看就要襲捲而來。據悉，「韓江配」背後有台中市長盧秀燕的影子，8席台中立委均出席「韓江配」餐敘。立委傅崐萁則曾設法尋求雲林張家的支持，但不分區立委張嘉郡日前也出席「韓江配」餐敘，政治意義不言可喻，面對傅崐萁的鍥而不捨，這場「茶壺風暴」考驗國民黨高層智慧。

針對立法院正副院長人選，早在立委投票日之前，就傳出傅崐萁想要搭檔國民黨不分區第一名韓國瑜，組成「韓傅配」；選後傅也說「任何人都可以和韓國瑜搭配」，並稱自己跟韓有革命情感及合作默契。只不過，由於傅有爭議，唯恐「韓傅配」輿論反應不佳，韓因此宣布搭檔前黨主席江啟臣，組成「韓江配」，最終「新娘不是傅」。

據了解，「韓江配」居中牽線者是韓國瑜、江啟臣的前幕僚鄭照新，鄭目前是台中市長盧秀燕的副市長；因此「韓江配」可說是韓、江、盧3大勢力的串連。只見盧率先公開支持韓江配，且8席台中立委都出席「韓江會」餐敘，盧還稱「樂觀其成、樂見啟臣」；接著台北市長蔣萬安盛讚「絕對是最好的搭配」，桃園市長張善政也喊「全力支持」，新北市長侯友宜亦給予祝福。

相對而言，傅崐萁聲勢較為單薄，但他認為江啟臣在選戰期間都沒有像他那樣幫立委小雞出錢出力，憑什麼「韓江配」？為此，傅不只公開質疑江，也私下嘗試串連立委小雞，要求黨中央開放副院長人選「假投票」。知情人士透露，傅曾設法尋求雲林張家的支持，因張家手握除了韓國瑜外的3張「雲林票」。不過不分區立委張嘉郡日前出席「韓江配」台北餐敘，其背後政治意涵不言可喻。

針對傅崐萁傳出要求黨中央舉辦「假投票」，韓國瑜公開表示跟江啟臣「雙進雙出」，並私下向媒體傳話，所謂「雙進雙出」就是「沒有江就沒有韓」，如果黨中央接受傅崐萁用「假投票」來排除江，那麼韓就會退出院長選舉。在此情況下，朱立倫幾次重申假投票是謠言，並稱「韓江配」一定堅定往前走，大家一定團結一致。知情人士分析，朱擔心韓一旦退出院長選舉，恐會掉轉矛頭競逐黨主席，因此只能接受「韓江配」雙進雙出。

眼看一場「茶壺風暴」就要襲捲而來，有立委當選人透露，就他們立委小雞而言「誰都不想得罪，誰都不想落單」，因此不管是黨內假投票還是到時候真正的投票，都一定團進團出，所以就看22日新科立委座談會有何決議。

綜觀而論，「韓江配」獲黨中央、地方諸侯正面呼應，許多立委參選人也都出席「韓江配」餐敘，使得立法院正副院長這局，傅崐萁確實有難度。可是傅仍鍥而不捨表態爭取「國會領袖」，黨內人士對此表示，傅需要出一口氣，同時也要拉高衝突以換取下台階，不排除劍指黨團總召，而這也是「國會領袖」的一種，就像民進黨總召柯建銘，實質影響力甚至大過立法院正副院長。至於後續要如何圓滿落幕，考驗著國民黨高層的智慧。