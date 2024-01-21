國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新一屆立法院於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜將搭檔立委江啟臣角逐正副院長，但朝野3黨不過半，藍綠席次接近，國民黨明（22）日新科立委座談會，也將凝聚共識，確保票票入匭。不過，難保欲爭取「國會領袖」的立委傅崐萁不會發難，對此，黨中央人士分析，黨主席朱立倫今日下已說得很明白，全黨支持「韓江配」，但也有藍委表示，傅崐萁恐策動「親傅立委」不參與，表達不滿。

明日上午十點將於黨中央舉辦立委會談，預計會由國民黨主席朱立倫先致詞，再讓立委與黨中央雙向溝通。黨務人士透露，明日主要還是讓所有黨內立委互相交流，討論對議題或法案的意見，必要時，也會提供立委當選人一些協助。國民黨還會在月底之前選出三長，包括國民黨立法院黨團總召、書記長、首席副書記長。不過目前黨內尚無人明確表態要爭取總召一職，現在仍是在私下溝通、討論階段。

黨內人士也說，從朱立倫日前否認座談會可能會對副院長人選假投票，並強調韓國瑜已宣布結合江啟臣，現在就是全力以赴，到今日受訪更直言，明天立委座談會就是支持「韓江配」，可解讀黨中央已定調正副院長人選，剩下的就是凝聚全黨共識，團進團出。

這位人士分析，新一屆立法院朝野3黨不過半，國民黨團加上以無黨籍參選立委的陳超明、高金素梅，雖然能掌握54席，但與民進黨的51席只相差3席。在正副院長投票時，需要嚴防跑票狀況發生；同時，也要評估握有關鍵少數席次的民眾黨立委動向，絕對不能大意。

至於傅崐萁是否會在會中發難？有回鍋的新科立委表示，朱立倫話已說得很明白，且全黨一致支持韓國瑜當院長，認為朱、韓兩人應在明日會議前與傅崐萁協調，不會再給外界做文章的空間；藍營人士則指出，傅崐萁明日是否出席都成未知數，最壞的情況，除了傅本人不到場之外，還策動一些選戰期間曾受傅協助的藍委一同缺席，形同向黨中央及韓國瑜施壓，「但機率也不高，因為目前黨內團結的態勢很明顯了。」包含曾與傅交好的立委陳超明，日前都出席韓國瑜在台北舉辦的午宴。

也有藍營人士坦言，傅崐萁在立法院經驗豐富且熟悉議事規則，與其擔任虛有其位的立法院副院長，不如爭取能決策黨團走向、動員藍委的黨團總召，在「三黨不過半」的國會版圖中運籌帷幄，與民進黨團總召柯建銘分庭抗禮，反而更有發揮空間。