　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新一屆立法院於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜將搭檔立委江啟臣角逐正副院長，但朝野3黨不過半，藍綠席次接近，國民黨明（22）日新科立委座談會，也將凝聚共識，確保票票入匭。不過，難保欲爭取「國會領袖」的立委傅崐萁不會發難，對此，黨中央人士分析，黨主席朱立倫今日下已說得很明白，全黨支持「韓江配」，但也有藍委表示，傅崐萁恐策動「親傅立委」不參與，表達不滿。

明日上午十點將於黨中央舉辦立委會談，預計會由國民黨主席朱立倫先致詞，再讓立委與黨中央雙向溝通。黨務人士透露，明日主要還是讓所有黨內立委互相交流，討論對議題或法案的意見，必要時，也會提供立委當選人一些協助。國民黨還會在月底之前選出三長，包括國民黨立法院黨團總召、書記長、首席副書記長。不過目前黨內尚無人明確表態要爭取總召一職，現在仍是在私下溝通、討論階段。

黨內人士也說，從朱立倫日前否認座談會可能會對副院長人選假投票，並強調韓國瑜已宣布結合江啟臣，現在就是全力以赴，到今日受訪更直言，明天立委座談會就是支持「韓江配」，可解讀黨中央已定調正副院長人選，剩下的就是凝聚全黨共識，團進團出。

這位人士分析，新一屆立法院朝野3黨不過半，國民黨團加上以無黨籍參選立委的陳超明、高金素梅，雖然能掌握54席，但與民進黨的51席只相差3席。在正副院長投票時，需要嚴防跑票狀況發生；同時，也要評估握有關鍵少數席次的民眾黨立委動向，絕對不能大意。

至於傅崐萁是否會在會中發難？有回鍋的新科立委表示，朱立倫話已說得很明白，且全黨一致支持韓國瑜當院長，認為朱、韓兩人應在明日會議前與傅崐萁協調，不會再給外界做文章的空間；藍營人士則指出，傅崐萁明日是否出席都成未知數，最壞的情況，除了傅本人不到場之外，還策動一些選戰期間曾受傅協助的藍委一同缺席，形同向黨中央及韓國瑜施壓，「但機率也不高，因為目前黨內團結的態勢很明顯了。」包含曾與傅交好的立委陳超明，日前都出席韓國瑜在台北舉辦的午宴。

也有藍營人士坦言，傅崐萁在立法院經驗豐富且熟悉議事規則，與其擔任虛有其位的立法院副院長，不如爭取能決策黨團走向、動員藍委的黨團總召，在「三黨不過半」的國會版圖中運籌帷幄，與民進黨團總召柯建銘分庭抗禮，反而更有發揮空間。

ET快訊
快訊／「表弟」不讓了！全場狂轟25分
超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆急撇清
鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒
直擊／YOASOBI台北飆唱80分鐘！安可神曲〈IDOL〉
黃偉晉曝亡母「LINE未送出的訊息」　後悔做錯1事
一時忍無可忍！攻城獅洋將揮「超派鐵拳」遭禁賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

民眾黨團拋「國會改革4承諾」　黃智賢：憑什麼當選以後擴充權力？

快訊／國會選舉綠白或藍白合？　柯文哲曝「最後期限」1月28日

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

民眾黨團拋「國會改革4承諾」　黃智賢：憑什麼當選以後擴充權力？

快訊／國會選舉綠白或藍白合？　柯文哲曝「最後期限」1月28日

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

寒流到「3疾病」最易猝死！醫警告：冷死人是真的

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

快訊／「表弟」不讓了！狂轟25分　衛冕軍特攻也難逃雲豹魔爪

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

阿滴把表恩智帶回家：會有生命危險！　邀吃晚餐「女神一聞尖叫」

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

遠征花蓮效益好　統一獅今年增加主場賽事

直擊／YOASOBI台北飆唱80分鐘！安可神曲〈IDOL〉　2千粉喚出他們

超愛台灣夜市！AI教父黃仁勳「連2晚」現身寧夏夜市吃蚵仔煎

走路滑手機險釀車禍　她露胸部道歉獲原諒

政治熱門新聞

挑戰2026台北市長？高嘉瑜：深耕港湖

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

吐瓦魯傳斷交危機？　外交部最新回應

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

快訊／國會選舉挺誰？柯曝最後期限

韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

民眾黨走向泡沫化？柯文哲嗆酸民

史上首次！賴清德將赴立院黨團會議

他爆蔡壁如將回歸民眾黨任這職位　「8名不分區立委都要聽她的」

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

幕後／爭地方勢力支持力抗「韓江配」　傅崐萁挾輔選心力求翻盤

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

更多熱門

相關新聞

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

新國會面對三黨不過半格局，立法院正副院長及黨團總召將具有舉足輕重的影響力。國民黨在「韓江配」浮出水面後，立委傅崐萁亦表態爭取「國會領袖」，一場「茶壺風暴」眼看就要襲捲而來。據悉，「韓江配」背後有台中市長盧秀燕的影子，8席台中立委均出席「韓江配」餐敘。立委傅崐萁則曾設法尋求雲林張家的支持，但不分區立委張嘉郡日前也出席「韓江配」餐敘。面對傅崐萁的鍥而不捨，這場「茶壺風暴」後續仍考驗著國民黨高層的智慧。

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

直球對決　傅崐萁拋18個月內無改革辭國會領袖

直球對決　傅崐萁拋18個月內無改革辭國會領袖

國民黨台南市黨部名家揮毫贈春聯

國民黨台南市黨部名家揮毫贈春聯

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

關鍵字：

國民黨傅崐萁朱立倫韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

一家五口全變街友　社工目睹震撼

不怕連累岳父母　超哥：一人做事一人當

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面