幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

▲韓國瑜、立委江啟臣組「韓江配」爭取立院正副院長位置，傅崐萁今早也表態競爭。（圖／傅崐萁競選總部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院正副院長之爭白熱化，國民黨不分區第一名韓國瑜聯手立委江啟臣喊出「韓江配」，卻遭逢立委傅崐萁的挑戰，在藍軍只是「脆弱多數」的情況下，一場「茶壺風暴」山雨欲來。朱立倫明（22）日邀集新科立委座談，對於傅崐萁槓上「韓江配」，該人士直言，朱立倫作為黨主席的態度就是支持「韓江配」，但在體制上也必須尊重黨團自主，「韓國瑜若聰明一點，就會知道傅崐萁項莊舞劍意在黨團總召了。」

針對「韓江配」於黨內出現異音，黨內人士表示，其實問題本身不在於朱立倫跟韓國瑜，韓身為不分區第一爭取立院龍頭是眾望所歸，立委們不會有意見，癥結點在於副院長一職誰來擔任，「選舉期間，傅崐萁幫助了多少立委小雞，他們也是心知肚明，傅崐萁當然也希望這是他們回報的時刻了。」

不過，傅崐萁個人風格鮮明，不會不知道外界如何看待他，更清楚要國民黨和黨籍立委支持他角逐立院龍頭機率很低，且未來立法院三黨不過半情勢下，權力的核心在各黨黨團內部，政治運作的重點則是在政黨與政黨間的合縱連橫、黨團協商，立法院長、副院長能扮演的角色有限；以綠營為例，表面上正副院長「地位崇高」，但發揮空間卻不如總召柯建銘。

黨內人士直言，傅崐萁的大動作表面上可能爭取的是立法院正副院長，但實則是想要爭奪國民黨立院黨團總召的「黨團龍頭」地位，從傅崐萁選後動作頻頻，到今日上午宣布參選「國會領袖」，並發表國會改革主張，承諾18個月內完成立法院聽證權、調查權的完備，若做不到就下台，「很明顯就是在向黨中央及韓國瑜叫板，若韓聰明一點，為能安撫傅崐萁，就知道必須拿其他東西和傅交換。」

然而，傅崐萁「以退為進」的策略能奏效嗎？黨內人士擔憂，就算朱立倫、韓國瑜買單了，外界又要如何看待國民黨？難道又是與利益交換掛勾的黑箱作業？而明日上午朱立倫邀集新科立委座談會，傅崐萁恐也會發難要求「假投票」。為此，朱立倫今天稱新科立委座談會最後一定會非常堅定支持「韓江配」，此舉形同率先拆彈，因為在黨中央表態之後，「韓江配」就是黨的政策，黨籍立委已經沒有心猿意馬的空間。

整體而言，當朱立倫表態力挺「韓江配」，傅崐萁在這一局可說是大勢已去。值得玩味的是，今天傅頻頻使用民眾黨「小草」用語，不禁令人懷疑存有「棄藍倒白」或「無黨中立」之意？回到國民黨「脆弱多數」的情況，少了任何一席都是無比巨大的損失，所以儘管無法滿足傅崐萁對正副院長的想望，但黨內人士說，黨團總召就是很可能的交易籌碼，而這也可能是傅真正想要的東西，「韓國瑜若聰明一點，就會知道傅崐萁項莊舞劍意在黨團總召了」，至於之後要怎樣改變外界對國民黨利益交換掛勾的黑箱作業形象，仍是一道難解的習題。