　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妹子玩交友軟體「用到崩潰」，點出3點特徵，99.99％是詐騙。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

交友軟體是現代社會中最普遍的交友途徑之一，但尋覓真愛的過程中難免會遇到一些不愉快的事件。一名女網友感嘆，她使用交友軟體用到心好累，不是男方總是愛理不理的，就是對方根本是詐騙，甚至詐騙的情況多到讓她整理出了3點心得，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文，分享自己多日使用交友軟體的心路歷程，感嘆成功配對到人不是不太說話，或是聊了一陣子後對方忽然莫名其妙斷聯，甚至還經常遇到詐騙，也因為詐騙實在太多了，讓她整理出了3點心得，包含「一定不要選住海外的」、「騙子很愛給女生造夢畫大餅」、「外型太優秀的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「一定不要選住海外的」，原PO說，那些聲稱自己住海外，在現實中約不出來的，99.99%都是詐騙，「我遇過一個，我約他出來時，他答應得很爽快，結果約定前一天我問時間地點時，他直接斷聯，再回想對方老是跟我聊加密貨幣，經常畫大餅說他未來跟我在一起會怎樣，我立即悟了」。

針對「騙子很愛給女生造夢畫大餅」，她說，蠢一點貪心一點的都會中招，她是個非常理智、戒心非常強的人，通常對方一直跟你聊投資、加密貨幣等，強調自己多會賺錢、在投資公司工作，或是一開口就跟你畫大餅、說未來會帶你去哪裡玩的，99.99%都是詐騙。

至於「外型太優秀的」，根據她的經驗來看，外型太優秀，甚至一眼就會覺得對方是模特兒那種的，除非上面有真人認證，否則大多都是偷圖，而且長得那麼帥的人，不需要用交友軟體好嗎，可能多少會一些例外，但比例一定非常少，又或是來約砲的。

▲▼妹子交友軟體用到心累　列3點識破男蟲「99.99%都詐騙」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼妹子交友軟體用到心累　列3點識破男蟲「99.99%都詐騙」。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「只能說能遇到合適的人真的不容易，是幾輩子的緣分啊」、「交友軟體就算有真人，也通常都蠻難聊的」、「原來女生也會配到都不說話的，我以為只有男生會這樣」、「遇不到有共同興趣的，配到只能尬聊吧」、「只能勉強尬聊，這樣還不如聯誼活動」。

ET快訊
濕冷寒流來襲「連凍2天剩7°C」！專家示警：部分山區將大雪紛
何種情況能放「低溫假」？　6大QA一次看
快訊／幻獸帕魯「擠掉CS2」創歷史紀錄！線上人數突破130萬
快訊／新北18歲騎士「無照雙載車禍」　女乘客頭破濺血昏迷
寒流到「3疾病」最易猝死！醫警告：冷死人是真的
Toyz遭質疑愛嫌！　鄉民列「美食公道伯清單」大讚：不是亂噴
幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

贏在起跑點！農曆這3天出生「男生是財神」　女生富貴又長壽

Toyz上門嫌醋飯難吃　鄉民驚覺「超哥早狠撂一句」：已暗示警告了

台積電限定「綠色乖乖」！極少量聯名掀搶購　員工轉賣：原價12倍

孫生模仿「Toyz被打坐路邊」：2024最新街拍Pose　2萬人按讚

快幫土地公辦尾牙！發紅包多1步驟「來年生意超旺」

濕冷寒流來襲「連凍2天剩7°C」！專家示警：部分山區將大雪紛飛

何種情況能放「低溫假」？天氣太熱可停班停課？6大QA一次看

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

大胃王正妹獨吞12KG什錦麵　端巨碗把湯全喝光嚇壞網友！

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

贏在起跑點！農曆這3天出生「男生是財神」　女生富貴又長壽

Toyz上門嫌醋飯難吃　鄉民驚覺「超哥早狠撂一句」：已暗示警告了

台積電限定「綠色乖乖」！極少量聯名掀搶購　員工轉賣：原價12倍

孫生模仿「Toyz被打坐路邊」：2024最新街拍Pose　2萬人按讚

快幫土地公辦尾牙！發紅包多1步驟「來年生意超旺」

濕冷寒流來襲「連凍2天剩7°C」！專家示警：部分山區將大雪紛飛

何種情況能放「低溫假」？天氣太熱可停班停課？6大QA一次看

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

顏益財看運價要維持在高檔需求要起來　看3月中下旬復工狀況

妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

中原大學建築系「不見城市的看」成果展　連5年敘述桃園故事

南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

中共少將：台灣問題必須做最壞打算　「捍衛領土絕不手軟」

萬海如開歐洲線有望加入海運聯盟　以星身分敏感難入盟

拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

贏在起跑點！農曆這3天出生「男生是財神」　女生富貴又長壽

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

何種情況能放低溫、高溫假？6大QA一次看

一家五口全變街友　社工目睹震撼

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

文化幣今天開領！150萬人可領取

更多熱門

相關新聞

約會2次就暈船　他一聽「女生職業」瞬間冷掉

約會2次就暈船　他一聽「女生職業」瞬間冷掉

交友軟體是現代社會中最普遍的交友途徑之一，但在尋覓真愛的過程中，也總不免會碰到一些特別的事情，一名男網友表示，最近認識一名女生，吃過一兩次飯，很喜歡對方的氣質，外貌、身材都不錯，有點暈船了，不過後來得知對方的職業後，瞬間冷掉，也決定跟對方斷絕聯絡。

拍激情寫真先「訓練」！慣犯攝淫師逼薄紗嫩妹手淫

拍激情寫真先「訓練」！慣犯攝淫師逼薄紗嫩妹手淫

正妹約砲人夫...突被正宮開告　她嘆：被陰了

正妹約砲人夫...突被正宮開告　她嘆：被陰了

曖昧對象家　她見浴室一幕秒冷感

曖昧對象家　她見浴室一幕秒冷感

在交友軟體找結婚對象？　研究驚揭「2殘酷下場」

在交友軟體找結婚對象？　研究驚揭「2殘酷下場」

關鍵字：

交友軟體

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

伴屍睡6年！夫妻領已故父親680萬退休金

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

新北無照男自撞　乘客頭破濺血亡

黃偉晉曝亡母「LINE未送出的訊息」　後悔做錯1事

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面