妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

▲妹子玩交友軟體「用到崩潰」，點出3點特徵，99.99％是詐騙。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

交友軟體是現代社會中最普遍的交友途徑之一，但尋覓真愛的過程中難免會遇到一些不愉快的事件。一名女網友感嘆，她使用交友軟體用到心好累，不是男方總是愛理不理的，就是對方根本是詐騙，甚至詐騙的情況多到讓她整理出了3點心得，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文，分享自己多日使用交友軟體的心路歷程，感嘆成功配對到人不是不太說話，或是聊了一陣子後對方忽然莫名其妙斷聯，甚至還經常遇到詐騙，也因為詐騙實在太多了，讓她整理出了3點心得，包含「一定不要選住海外的」、「騙子很愛給女生造夢畫大餅」、「外型太優秀的」。

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針對「一定不要選住海外的」，原PO說，那些聲稱自己住海外，在現實中約不出來的，99.99%都是詐騙，「我遇過一個，我約他出來時，他答應得很爽快，結果約定前一天我問時間地點時，他直接斷聯，再回想對方老是跟我聊加密貨幣，經常畫大餅說他未來跟我在一起會怎樣，我立即悟了」。

針對「騙子很愛給女生造夢畫大餅」，她說，蠢一點貪心一點的都會中招，她是個非常理智、戒心非常強的人，通常對方一直跟你聊投資、加密貨幣等，強調自己多會賺錢、在投資公司工作，或是一開口就跟你畫大餅、說未來會帶你去哪裡玩的，99.99%都是詐騙。

至於「外型太優秀的」，根據她的經驗來看，外型太優秀，甚至一眼就會覺得對方是模特兒那種的，除非上面有真人認證，否則大多都是偷圖，而且長得那麼帥的人，不需要用交友軟體好嗎，可能多少會一些例外，但比例一定非常少，又或是來約砲的。

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「只能說能遇到合適的人真的不容易，是幾輩子的緣分啊」、「交友軟體就算有真人，也通常都蠻難聊的」、「原來女生也會配到都不說話的，我以為只有男生會這樣」、「遇不到有共同興趣的，配到只能尬聊吧」、「只能勉強尬聊，這樣還不如聯誼活動」。