獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

▲王義川（左）與吳崢（右）在立委選舉期間掃街拜票。（資料照／翻攝自吳崢臉書）

記者呂晏慈／台北報導

總統暨立委選舉落幕，民進黨秘書長許立明上周請辭獲准，黨內關注中央黨部人事是否將進行小幅改組。據悉，民進黨主席賴清德期待加強社會溝通，為中央黨部注入新血，包括競選期間自主發起「搶救王義川大兵」行動，最終讓政黨票逆勢成長逾10％的不分區立委候選人王義川，還有擁有高聲量、以1.2萬票差距惜敗的區域立委候選人吳崢等人，都是潛在人選。

民進黨今年在立委選舉表現不如預期，黨籍立委席次銳減10席。不過，這次名列不分區立委第14名的王義川在選舉期間，與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓等人自主發起「搶救王義川大兵」行動，力催政黨票，最終成為民進黨政黨票得票數「逆勢」成長一大助力，與11月剛提名時的媒體民調差距超過10％，得票數也較2020年增加。

此外，吳崢在新北市第8選區（中和區力行里等76里）立委選舉中，力抗組織實力雄厚的前立委張慶忠之子張智倫，儘管最終以1.2萬餘票差距惜敗，未能為民進黨守住綠地，不過，吳在競選期間展現空戰能量，主攻張氏家族財產、違建、發錢等議題，頗受年輕族群支持。

黨內好奇，王義川、吳崢等人無法如願進入國會，未來是否有其他選項？對此，黨內人士透露，賴清德期待透過選後調整中央黨部人事，為黨中央注入新血，同時看好吳崢形象清新，可發揮空戰力量，強化社會溝通；王義川則在選舉期間發揮空、陸戰戰力，也擅長用淺顯易懂的語言，在短時間內針對複雜議題進行攻防，盼能借重其才能，活化議題。

黨內人士說明，賴清德非常疼惜人才，大選落幕後，已馬不停蹄地進行佈局，積極攬才，除了宣布將秉持過去國大代表、立委、市長選舉補助款的使用模式，將其中3分之1用來照顧建黨黨員及補助年輕黨工進修，也希望擴大民進黨的人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩人才，共同面對國內外局勢挑戰。