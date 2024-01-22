　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

▲王義川（左）與吳崢（右）在立委選舉期間掃街拜票。（資料照／翻攝自吳崢臉書）

▲王義川（左）與吳崢（右）在立委選舉期間掃街拜票。（資料照／翻攝自吳崢臉書）

記者呂晏慈／台北報導

總統暨立委選舉落幕，民進黨秘書長許立明上周請辭獲准，黨內關注中央黨部人事是否將進行小幅改組。據悉，民進黨主席賴清德期待加強社會溝通，為中央黨部注入新血，包括競選期間自主發起「搶救王義川大兵」行動，最終讓政黨票逆勢成長逾10％的不分區立委候選人王義川，還有擁有高聲量、以1.2萬票差距惜敗的區域立委候選人吳崢等人，都是潛在人選。

民進黨今年在立委選舉表現不如預期，黨籍立委席次銳減10席。不過，這次名列不分區立委第14名的王義川在選舉期間，與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓等人自主發起「搶救王義川大兵」行動，力催政黨票，最終成為民進黨政黨票得票數「逆勢」成長一大助力，與11月剛提名時的媒體民調差距超過10％，得票數也較2020年增加。

此外，吳崢在新北市第8選區（中和區力行里等76里）立委選舉中，力抗組織實力雄厚的前立委張慶忠之子張智倫，儘管最終以1.2萬餘票差距惜敗，未能為民進黨守住綠地，不過，吳在競選期間展現空戰能量，主攻張氏家族財產、違建、發錢等議題，頗受年輕族群支持。

黨內好奇，王義川、吳崢等人無法如願進入國會，未來是否有其他選項？對此，黨內人士透露，賴清德期待透過選後調整中央黨部人事，為黨中央注入新血，同時看好吳崢形象清新，可發揮空戰力量，強化社會溝通；王義川則在選舉期間發揮空、陸戰戰力，也擅長用淺顯易懂的語言，在短時間內針對複雜議題進行攻防，盼能借重其才能，活化議題。

黨內人士說明，賴清德非常疼惜人才，大選落幕後，已馬不停蹄地進行佈局，積極攬才，除了宣布將秉持過去國大代表、立委、市長選舉補助款的使用模式，將其中3分之1用來照顧建黨黨員及補助年輕黨工進修，也希望擴大民進黨的人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩人才，共同面對國內外局勢挑戰。

ET快訊
獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列
陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉
柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」陸網一面虧：入股了吧
陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封
知名電影KOL逝世！「毒舌電影」趙錚心肌梗塞搶救無效　享年4
陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠
台積電限定「綠色乖乖」！極少量聯名掀搶購　員工轉賣：原價12

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

美國駐伊拉克基地遭飛彈攻擊　白宮：極其嚴肅看待

美動物園情人節活動「為蟑螂命名」　填上前任名字還能寄送到府

哈瑪斯認突襲以色列「有過失」　堅稱是必要作為

下一代「TOYOTA RAV4、新Camry」動力有譜！有望搭載全新2.0渦輪

星巴克今起連續兩天好友分享　伯朗咖啡館不限同品項買一送一　

「3種傷牙早餐」別吃！咖啡也中了　醫：會不小心忽略

小孟老師／1月22日星座運勢　雙子將大獲利「水瓶擁奢侈享樂的愛」

獨／賴清德佈局民進黨務人事　傳王義川、吳崢可望入列

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

濕冷寒流「低溫狂跌」！4部位最容易著涼　醫勸機車族：1動作別忘

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

超哥認證的好友！綠議員臉書被灌爆發聲了

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

挑戰2026台北市長？高嘉瑜：深耕港湖

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

民眾黨團拋「國會改革4承諾」　黃智賢：憑什麼當選以後擴充權力？

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

民眾黨走向泡沫化？柯文哲嗆酸民

勸退傅崐萁！　朱立倫下令：明天立委座談會就是支持「韓江配」

找蔡壁如回任中央委員？柯文哲證實

獨／賴佈局黨務人事　王義川、吳崢被點名

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

內參民調屢遭批評！柯：深刻檢討

快訊／國會選舉挺誰？柯曝最後期限

更多熱門

相關新聞

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

新國會三黨不過半，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨的韓國瑜現在與江啟臣挑戰立院正副院長，而民眾黨的8席「是沒有用的8席」。他說新國會將是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰。」

簽賭輸了難免不爽？　鍾佳濱服務處被砸

簽賭輸了難免不爽？　鍾佳濱服務處被砸

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

柯文哲擺高姿態　他揭立院議事規則：民眾黨恐自廢武功一事難成

柯文哲擺高姿態　他揭立院議事規則：民眾黨恐自廢武功一事難成

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

綠黨團辦「共識營」　賴清德將回娘家

關鍵字：

民進黨王義川吳崢

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

Nissan「全新旗艦7人休旅」開賣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面