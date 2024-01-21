何種情況能放「低溫假」？天氣太熱可停班停課？6大QA一次看

▲最強寒流來襲，陽明山可能降雪。圖為2021年1月8日大屯山下雪。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

寒流來襲，氣象署指出，此波寒流會影響至周三，北部及東北部明顯轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，目前陽明山國小已決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日（二）與1月24日（三）停課兩天。針對何種情況能放低溫假？由誰決定放假？《ETtoday新聞雲》整理出以下6大QA供民眾參考。

什麼情況可以放「低溫假」？

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根據相關法規條文，除了有天災發生之外，並沒有規定低溫或高溫可以放假，除非因為天氣太寒冷導致災害，縣市首長就可考量發布停止上班或上課，學校也可視狀況決定停班停課。

地方政府是否能自行評估？

針對此次寒流，台北市教育局表示，請各級學校掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，倘決定停班停課，請一併報教育局備查。

▲台北市長蔣萬安20日說，「循例辦理，都有相關的作業辦法」，學校只要向教育局報備就可以停班停課一天。（圖／記者陳家祥攝）

另外，台北市長蔣萬安20日也指出，之前105年1月也是有一波強烈寒流來，所以在針對陽明山上的山區學校，也請學校評估當時寒假期間有一些課程或活動，如果有狀況就請校長依據既有的天然災害停班停課作業辦法，跟教育局報備之後，就會停止上班、上課，「所以這一次一樣，我們就循例辦理，我們都有相關的作業辦法」。

蔣萬安強調，都會請學校特別注意氣象署相關的氣象預報，掌握情況，那都會跟校方保持密切聯繫。學校只要向教育局報備就可以停班停課一天，這次如果造成天候狀況影響通勤，也會依照往例辦理。

上班族也能放「低溫假」？

「天然災害停止上班及上課作業辦法」僅適用政府機關及學校，民間企業並不適用。不過，勞動部職安署也指出，已有訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，雇主在寒流期間要多關心勞工，就能少一點災害，且要留意勞工保暖措施及身體狀況，若未依相關法令規定，採取低氣溫環境作業各項安全衛生及應變措施，導致勞工罹災，將依法查處究辦，最高可處3萬至30萬元罰鍰。

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

戶外作業的勞工沒低溫假怎麼辦？

職安署說明，雇主應訂定並執行職業安全衛生管理計畫，採取必要的安全衛生措施，防止職業災害。寒流來襲，對於戶外作業的勞工，雇主應特別注意低氣溫作業風險，採取必要應變措施，如穿戴保暖衣物或防護具、實施工作調配等、建立伙伴互助系統、實施低氣溫作業危害預防教育訓練及規劃人員身體狀況不適之緊急處置等適當措施，戶外作業的勞工，最高可處15萬元罰鍰。

天氣炎熱有「高溫假」嗎？

台灣現階段未有法制化方式規範高溫停班停課，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉去年在立法院受訪時回應，民眾期待制定高溫假，但高溫假在國外非常少見，連美國都未訂相關規範，會再搜集更多資料做比對，同時也呼籲，雇主應做好預防熱危害之措施。

▲酷夏極端高溫是戶外勞動者噩夢。（圖／記者李毓康攝）

戶外是否也應比照室內作業訂有高溫作業標準？

鄒子廉表示，室內高溫作業規範是規範室內有鍋爐、火爐、高爐等產生熱源的場所；戶外高溫作業部分，勞動部在設置規則有明確規定「戶外高溫作業相關防範措施」，要求雇主提供遮陽、熱危害評估等管理措施。他強調，戶外也有高溫作業安全指引，可要求事業單位做改善，外界或有誤解，我國早有規範、也有法效性。

鄒子廉說明，在炎熱夏季，勞動部同時啟動高溫戶外作業專案檢查，若查到違反缺失，就通知改善；不予改善者，可罰3~15萬元；而若勞工在外從事工作發生中暑或熱疾病，而產生職業疾病，就直接罰3到15萬元。