入冬最強寒流！新北啟動低溫關懷機制　侯友宜夜訪視街友

▲新北啟動低溫關懷機制，侯友宜夜訪視街友。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據交通部中央氣象署預報，低溫寒流將來襲，新北市EOC啟動低溫關懷防寒應變機制，侯友宜市長並於昨（21日）晚間9點半，帶領市府團隊進行街友低溫關懷慰問，結合社會局、新北市街友外展服務中心、警消單位、區公所、志工隊及體育局等，前往新莊體育園區夜訪街友，侯友宜力勸街友入住到中途之家，或是到與市府有簽約的旅館暫住，以確保人身安全。

當侯友宜率隊夜訪時，露宿於景觀亭的阿瑋說，每週都會有志工前來關心，社工偶會來訪視，新莊區公所也多方幫忙，尤其低溫來襲時，更可以看到相關單位來發放禦寒物資，非常感謝。侯友宜勸他到中途之家，阿瑋說他習慣了街頭生活，謝謝市長的好意。侯友宜只好給他睡袋、暖暖包及厚外套和泡麵等食物，鼓勵他找份工作，以便早日重返社區。

▲侯友宜力勸街友入住中途之家或旅館避寒流。

侯友宜表示，近日氣溫直線下降，提醒市民上下班及外出時要注意保暖，街友更要特別注意，市府有街友中途之家，都備有床位與禦寒物資，希望街友可以接受安置，或是入住與市府簽約的旅館，以度過寒冬。

侯友宜說，新北市EOC已啟動低溫應變機制，動員各區公所、志工團隊、里長等，主動以電話或前往關懷，提供各項禦寒保健資訊、關心長者健康狀況，在使用保暖設備或熱水器時，要注意線路安全和通風，避免一氧化碳中毒，如有狀況，亦可透過緊急救援系統呼叫中興保全或119求助。