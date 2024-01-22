快訊／太冷了！北市「最高海拔學校」湖田國小宣布：明放低溫假





▲最強寒流來襲，陽明山可能降雪，圖為2021年1月8日大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊惠琪／台北報導

入冬最強寒流來襲，明後天最冷，低溫下探5°C，北部山區可能降雪。陽明山國小昨率先宣布，明後兩天停班停課。位於海拔650公尺、北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小今晚也宣布，明天放低溫假一天，至於周三是否放假，明晚根據中央氣象署預報再決定。

位於七星山山腰的湖田實驗國小，海拔650公尺，是北市最高學府，在2021年1月也曾因為陽明山降雪緊急停課一天。校方表示，根據氣象署預報，明早七點學校氣溫將降至3度、降雨機率達7成，極有可能降雪或下冰霰，晚間開會決定明天停班一天。

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湖田國小校長林映杜表示，停課考量除了氣溫外，也會考量風力、雨勢，以及上下學通勤路段是否有路面結冰情形等，雖然學校已經放寒假，仍有寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園班約20多名師生要到校上課，但明天原訂是全校老師增能日，學生本來就不用到校，所以沒有停課問題，至於周三是否停班停課，明晚七點前會公布。

因應寒流來襲，台北市教育局日前要求各級學校掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」，各校可視情況自行決定是否停班停課，若決定停班停課，需報教育局備查。

北市教育局副局長陳素慧表示，因國小已經放寒假，僅有寒假課後照顧班有停班停課問題，目前陽明山地區學校僅有陽明山國小、湖田實驗國小提出申請。至於國中和高中職部分，因配合北市舉辦全中運，仍有150多所國高中學校在1月23日至26日補課，目前位於陽明山的學校，包括格致國中、華岡藝校、華興中學皆回報，明日正常上班上課。