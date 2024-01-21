民眾黨員年齡分布曝！壯年近4成　18歲以下「小草」不到2％

▲民眾黨公布黨員年齡分布。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者張靖榕／綜合報導

2024總統大選柯文哲雖然落敗，但他所屬的民眾黨被評為本屆最大贏家，吸引大量年輕人的影響力不容小覷，中小學生出現「柯粉潮」，還有高中生炫耀「小草識別證」。不過民眾黨20日公布黨員年齡分布，稱占比最多的是31歲至40歲的壯年黨員，20歲以下的僅2％多。

民眾黨20日晚間在臉書公布黨員分布，稱選後一周入黨人數增加7661人，總黨員數破3.2萬人。其中年齡占比最多的屬於31歲至40歲，占38％；第二則是41歲至50歲占27％；第三為21歲至30歲，共占19％；51歲至60歲占10％；61歲至70歲占30％；71歲占1％。

至於未滿或剛滿首投年齡的16歲至20歲黨員，民眾黨表示僅占2％，「16至18歲連千分之五都不到，滲透校園謠言不攻自破。」

民眾黨表示選後驚人的入黨潮，以及各界湧入的小額捐款、社群平台上的建言等，「我們想致上12萬分的感謝」。文中也指出有舊朋友的支持與新朋友的雪中送炭，讓民眾黨能「走自己的路」，跳脫藍綠意識形態泥淖，接下來將會努力跨出同溫層，爭取更多民眾認同，「現在就是改變的起點，邀你與我們一起努力！」