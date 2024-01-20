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大陸 大陸焦點 特派現場

地勢險！新疆新滑雪聖地曝光　熱雪節商機轉化「百億熱經濟」

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

▲新疆最新滑雪場吉克普林，最高海拔2848公尺 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／新疆報導

彌補疫情流失觀光財，大陸北方各大景點比拚「冰雪商機」，位於新疆北方阿勒泰地區新落成吉克普林滑雪場，日前剛舉辦熱雪節巡迴FWT冠軍決賽，吸引大陸與國外120位高手過招。多位滑雪者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「吉克普林滑雪場的粉雪鬆軟、厚重，滑雪時特別爽，不輸國外雪場！」這也成為當地冰雪經濟重鎮，當地政府規劃該雪場未來三年內「擠進」國際級滑雪場，預計整體帶動百億人民幣的雪商機。

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）


被國家地理雜誌評為「中國最美村莊」的蒙古民族老村莊禾木村，位於新疆最北部的布爾津縣，靠近蒙古國、俄羅斯邊境，一年四季有不同畫風，唯獨冬天觀光人潮最活躍、年輕，來自全大陸各地的年輕人特地來體2022年剛正式開放的吉克普林國際滑雪度假區。

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

吉克普林國際滑雪度假區是大陸國家5A級景區，目前是喀納斯景區的禾木鄉吉克普林區域最頂級滑雪場。全最高海拔2848米，雪道最大落差為1466米，超過可大路的滑雪場，擁有103條雪道，總長度108公里，配備8條索道和2條魔毯。
新疆文化旅遊投資集團黨委書記、董事長王宏江向記者介紹，「滑雪場有390萬平方米的雪道面積，2500萬平方米的野雪滑行區域。建成後成為大陸落差最大、纜車最長、雪道面積最大、單條雪道最長的頂級滑雪場，具備承辦國際級賽事的能力。」

連續舉行20多年的自由式滑雪的世界級賽事-FWT分賽，首次落地新疆吉克普林國際滑雪度假區，當地也是第一次配合賽事舉行熱雪節，一起炒熱氣氛，打響滑雪場新名氣，熱雪巡回賽設置了預賽、決賽兩日比賽賽程，吸引120位大陸與國外滑雪愛好者，分男女組單雙版一較高下。

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

▲烏魯木齊的王鈺茜奪得女子組雙版冠軍。（圖／記者任以芳攝）

來自烏魯木齊的王鈺茜奪得女子組雙版冠軍，目前是全大陸數一數二的業餘好手。她接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪表示，自己三歲開始滑雪，全家都是滑雪愛好者，即使有好經驗，因為天候因素，比賽時幾乎看不到雪道，有風又下雪還是順利奪得第一名。

王鈺茜談到新雪場的優勢，大部分時間沒有風、有天然降雪量，雪場高度落差大，有岩石、樹林等複雜地形，規模十分頂級，相較小時候去的滑雪場以及其他省市相比，她認為吉克普林全大陸最好的雪場。

來自北京的馬九宸接受記者訪問也表示，「北京周邊崇禮滑雪場也不錯，我感覺新疆禾木的滑雪場最好，擁有天然環境優勢，雪場面積大，降雪量足。，」他也告訴記者，自己明顯感受近年越來越多人喜歡滑雪，目前入門預算大概五千元人民幣（約2.4萬台幣上下）。

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

▲受訪者王先生很喜歡新疆新雪場 。（圖／記者任以芳攝）

記者也觀察，滑雪場內出租滑雪設備十分熱門，100％全部出租，遊客必須等待。來到吉克普林滑雪場有不少北京滑雪愛好者。

王先生向記者表示，「這是我體驗最大、雪況最好地方，禾木就是靜風狀態，天然雪多，不用人工造雪，滑起來非常爽，是練活、滑雪的好地方。這幾年滑雪人口都在增長，冬天發疼有逡都是去滑雪，大家很內卷..（大笑）。」

王先生女兒一旁補充說，「這裡風景太好了，滑一滑想停下來，看一看拍照後再走，滑雪也很舒服，不怕放速度，因為雪很鬆軟不怕跌倒。

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 滑雪場元旦觀光、旅遊人潮大爆滿 。（圖／記者任以芳攝）

大陸2022年舉行北京冬奧後，中央政府指揮地方積極發展冰雪事業，像是東北、新疆都是滑雪好地方，擁有世界級滑雪地，環境也改善很多。新疆文化旅遊投資集團黨委書記，董事長王宏江也指出，「我們第一次把國際賽事與新疆第一屆熱雪節結合，落地形成一個品牌，一定努力把新疆冰雪商機變成『熱經濟』。」

談到新疆禾木滑雪場與大陸其他地方競爭優勢？王宏江，「新疆的旅遊資源有83.3%，十分豐富，在全大陸排名第一，冰雪資源在當政府大力推動下，響應習總書記3億人滑雪的後冬奧時代，未來吉克普林滑雪場會成為大陸最滑雪愛好者必打卡地方。」

過去大陸冰雪產業很難推動，這要受限經濟發展條件，隨著生活慢慢向好，冰雪產業帶動更多人的熱情，大陸的滑雪市場也不斷擴大，像是滑雪裝備製造業興起、冰雪旅遊盛行等。

舉例2023跨2024的元旦，全大陸有數萬人特地到新疆禾木滑雪兼跨年，當地民宿搶訂一空，這樣的場景也發生在非休假的平日，隨著人們健康意識抬頭，以及冬季運動市場的不斷發展，預料大陸滑雪經濟繼續保持快速增長，估計上看百億產值。

▼ 日前剛舉辦熱雪節巡迴FWT冠軍決賽，吸引大陸與國外120位高手過招。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆、2024冰雪經濟 。（圖／記者任以芳攝）

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