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大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘新疆唯一「水怪」故鄉　仙境喀納斯湖藏2公尺長生物？

記者任以芳／新疆報導

大陸新疆北方阿勒泰地區近期受暴雪影響，許多遊客受困終於獲救，《東森新媒體ETtoday》記者於暴雪發生之前，特地去當地採訪，感受商機無限的冰雪經濟。其中，網紅打卡點喀納斯湖已經是銀白世界，這裡常年有「水怪」傳說，大多出現在夏季，但冬天湖面結冰又是另一種神秘之美，帶您一探究竟。

▲▼ 新疆2024、喀納斯湖、空拍 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 新疆喀納斯湖傳說「水怪」出沒。（圖／記者任以芳攝）

喀納斯湖位於大陸新疆維吾爾自治區阿勒泰地區布爾津縣北部，地處北方邊陲之地高山湖泊，也是大陸最深的冰磧堰塞湖之一。該景區擁有高山、河流、森林、湖泊、草原等奇異的自然景觀。

被深山密林環抱的喀納斯湖，湖面海拔1374米，面積45.73平方公里，湖深約188.5米。夏天來時湖水清澈見底，綠樹蔥蘢，藍天白雲倒映在在湖面上，景色宜人。

▲▼ 新疆2024、喀納斯湖、空拍 。（圖／記者任以芳攝）

▲白雪覆蓋的喀納斯湖，遊客只能走邊邊繞湖 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者採訪時間正好是冬季，相較夏秋景致，冬天的喀納斯湖一片銀白世界，湖面沒有完全結冰，現場圍起警戒線，只讓遊客在厚重湖面上行走，不能靠近脆弱的冰層。

不少來自烏魯木齊攝影愛好者捕抓山林美景，他們向記者介紹，「喀納斯湖12月到1月初的冬天最美，經常拍到奇珍鳥類，或是雪貂、狐狸等，不過遊客一多，動物會躲起來，必須碰運氣。」

▲▼ 新疆2024、喀納斯湖、空拍 。（圖／記者任以芳攝）

▲喀納斯水怪可能是大型淡水魚-哲羅鮭。（圖／記者任以芳攝）

記者也拍攝空拍畫面，從高空俯瞰的喀納斯湖呈現大氣之美，周邊山林完全被冰封，大部分結冰的湖面也覆蓋一層白雪，徬彿是冰雪女王的遊樂場。更讓人好奇湖底深藏未解之謎，正好呼應蒙古語喀納斯意思「美麗而神秘的湖」。

喀納斯居民向記者介紹，先祖牧民傳說湖中有巨型「水怪」會吞食岸上的牲畜，相傳有位牧人放養10多隻馬匹，醒來時馬群不見了，牧人往到湖邊查看，水面一片鮮紅，馬兒不見了。還有人看見喀納斯湖怪體型巨大，曾突擊吞掉一頭小牛。

居民進一步表示，大約80年代開始至今，每隔一段時期有目擊者表示，在喀納斯湖見到白色或紅色身形的大型奇怪生物在湖面上游移，濺起超大的水花，大多出現在夏天。但受限攝影技術，一直無法捕捉其身影，關於喀納斯湖中的水怪，開始出現各種傳說和猜測。

▲▼ 新疆2024、喀納斯湖、水怪 。（圖／翻攝 央視、百度）

▲哲羅鮭巨大，體型長最多2公尺左右。（圖／記者任以芳攝）

大部分科學家認為，人們看到的「水怪」極可能是巨型哲羅鮭魚（Hucho taimen），也叫做大馬哈魚或薩伊馬魚。研究資料顯示，哲羅鮭是世界上最大的淡水魚之一，體長可達2.1米，體重超過1百公斤，屬於肉食性魚類，以其他魚類、兩棲動物、小型哺乳動物等為食物。

通常生活在氧足、水清、流速適中的河流或湖泊，覓食時間多在日出前和日落後，由深水游到淺水岸邊捕食其它魚類和水中活動蛇、蛙、鼠類和水鳥等，確實有機會攻擊岸邊牲畜，但實際捕食的可能性較低。

近年科學證據顯示哲羅鮭機率比較大，喀納斯湖「水怪」的故事充滿神秘色彩，人們寧可相信湖裡藏著大型神秘生物，當地人宇把「水怪」當成一種另類傳承，講述給世代子孫知道，一起保護與珍惜喀納斯湖的美麗與神秘。

▼ 新疆喀納斯湖十分純淨，如天神後花園。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆2024、喀納斯湖、空拍 。（圖／記者任以芳攝）

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