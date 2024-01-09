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兒上課睡覺作業不寫！他不滿老師「只會通知家長」　全場酸爆

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家長不滿抱怨，孩子作業不寫、上課睡覺，老師明明有收導師費，卻一律「通知家長」，不按班規處理。沒想到，此話一出，被大票網友留言酸爆，「沒人敢管，通知家長是最好的處理方式了」、「不能打不能罵不能罰，不通知家長不然要通知總統喔」。

家長在「爆料公社網站」發文吐槽，小孩上課趴睡、作業不寫，高中學校老師只會通知家長，「沒錯...家長是有管教責任，但學校老師有收導師費，也有輔導能力，結果就一招通知家長？」

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原PO接著表示，有一次孩子在課堂中睡覺，老師又通知了自己，於是他忍不住反問，為何不按校規、班規處理；結果老師竟回，怕發生糾紛、破壞師生感情。

▲高中生，男高中生，男同學，男生，睡覺，學生，考試，男學生。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

討拍文一出，立刻被網友們轟爆，「恐龍家長真可怕，自己不會教全扔給老師。老師是輔導課業，不是輔導家教，家長有病？」「只會生不會教...真是超級恐龍」、「家長這樣，小孩上課睡覺算乖了」、「小孩你生的欸！導師費才多少而已，還要聽你在那邊有的沒的，自己都教不好了還想甩鍋，不會教就不要生啊」、「無恥家長，自己的小孩養了10幾年都教不好，養成怪物之後還敢怪老師不會教」、「不然要家長幹嗎？小孩你生的呢」、「導師：我想活著回家」。

另外，還有長輩透露，女兒任教的國中，老師因為太盡責的管教，結果就被抗議了，「你孩子不用心學習，不能責怪老師，老師如果多要求或處罰，屆時家長又有意見了。」

事實上，在國三生割頸案爆發後，就有第一線老師吐苦水，直言學生輔導與管教辦法中，很多條例都保障學生的立場，「我們的管教都必須依循其辦法走。」

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